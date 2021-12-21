Японская фигуристка Рика Кихира, главная конкурентка российских одиночниц, рискует пропустить Олимпийские игры из-за травмы.

Источник в Японии сообщил, что 19-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Брайана Орсера, так и не восстановилась от полученной в июле травмы. В сезоне-2021/22 Кихира снялась со всех соревнований – «Челленджеров» и двух этапов Гран-при. Список пополнил чемпионат Японии – как сообщили японские журналисты, обязательный турнир для отбора на Олимпиаду, после пропуска которого преференций для Кихиры не будет.

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В ноябре Орсер был оптимистичен и подчеркивал, что фигуристка исполняет четверной сальхов и тройной аксель.

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«К сожалению, она борется с этой травмой уже два года и приехала к нам уже с повреждением. По моему мнению, если она хочет выступить на Олимпийских играх, то должна уже полностью восстановиться, чтобы не чувствовать боль. Можно продолжать заглушать боль, но как атлет и бывший фигурист я знаю, что такое выступать с травмой, и это ужас.

В ситуации, когда ты полностью растерян и ни на что не надеешься, ты можешь попробовать. Но сейчас еще есть время, чтобы немного подлечиться. Рика очень терпелива, она выполняет много работы вне льда. Мне кажется, она делает намного больше, чем когда-либо. Она действительно набирает форму и работает над многими другими аспектами. Честно говоря, я уверен, что совсем скоро она вновь окажется на льду… Если боль уйдет, то мы все увидим прежнюю Рику.

Ее четверной сальхов при ней, как и тройной аксель. Повторюсь, мы много работаем вне льда. Да, это очень нервно, это большой стресс, но в то же время у нас нет других опций. Уже скоро она сможет нормально тренироваться, сейчас нужно быть внимательными и не допускать ошибок».

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