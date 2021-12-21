Олимпийский чемпион Сочи в танцах на льду, выступавший в паре с Екатериной Бобровой, Дмитрий Соловьев подвергся нападению в центре Москвы.

Инцидент произошел ночью на улице. Фигуриста избили трое неизвестных, когда тот вступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Его пришлось доставить в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Сидорова вызвала полицию, и все нарушители были задержаны на месте преступления.

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«Сейчас еду в Боткинскую больницу, потому что, когда его забрали, не было ни вещей, ничего. Я пока лично не разговаривала с лечащим врачом, только звонила в диспетчерскую и в ординаторскую, но подробностей никаких не говорили. Из того, что сказали: состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима», – рассказала Сидорова позже.

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка возмущена произошедшим.

Татьяна Навка Фото: Getty Images

«Дима в тяжелом состоянии, в больнице. У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения. Слава богу жив, но эти подонки, конечно, должны понести наказание по полной мере. Он защищал свою жену, настоящий мужчина. Меня просто трясет от бешенства. Как это возможно? Как говорит супруга Дмитрия, один из этих негодяев занимается боевым видом спорта. Его надо вообще всего лишить. В конце декабря Дмитрий должен участвовать в нашем шоу с Алиной Загитовой. Очень надеюсь, что здоровье позволит ему выступить у нас. Мы его все очень ждем и переживаем за него», – приводит слова Навки «Матч ТВ».

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