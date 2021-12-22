В последние несколько лет каждый чемпионат России, особенно в женской одиночке, ожидается с нетерпением. Предолимпийский отбор в Пхёнчхан четыре года назад тоже проходил на льду «Юбилейного» в Санкт-Петербурге и не анонсировал противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой (Женя снялась из-за травмы), но привлекал внимание присутствием Алены Косторной – единственной юниоркой Этери Тутберидзе, которая уже могла выступать на взрослых внутренних стартах.

Через год к Косторной добавились Александра Трусова и Анна Щербакова – они взяли весь пьедестал, а повзрослевшая Загитова и уехавшая к Орсеру Медведева боролись за пределами топ-3. В сезоне-2019/20 ТЩК вышли во взрослые и снова вынесли национальный чемпионат, а еще спустя год их (но уже без Алены, которая восстанавливалась после ковида) разбавила Камила Валиева.

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К олимпийскому сезону все главные действующие лица достигли нужного возраста и готовы сражаться за олимпийские путевки. Их всего три, а претенденток – пять. Могло быть и семь, но Косторная и Дарья Усачева получили травмы.

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Отберет ли Туктамышева одну путевку у группы Тутберидзе?

Лучшие баллы сезона

Камила Валиева – 272,71 балла

Анна Щербакова – 236,78

Елизавета Туктамышева – 233,30

Александра Трусова – 232,37

Майя Хромых – 226,35

Камила Валиева Фото: Getty Images

За Пекин сражаются четыре ученицы Тутберидзе (Валиева, Щербакова, Трусова, Хромых) и Елизавета Туктамышева, которой 17 декабря исполнилось 25 лет. Самым старшим из главных конкуренток – Трусовой и Щербаковой – по 17, а Валиевой и Хромых – по 15: они (особенно Валиева) находятся в так называемом статусе Загитовой четырехлетней давности.

Обладательница всех трех мировых рекордов Валиева без вмешательства форс-мажора точно займет первое место – у нее есть право на ошибку, причем не на одну. В ростере больше нет фигуристки, стабильно владеющей тройным акселем и двумя видами четверных, а компонентная подушка и высокое качество исполнения элементов позволят Камиле не опуститься даже с парой падений.

Туктамышева, Щербакова и Трусова идут примерно в одной связке с равными возможностями, но разным контентом. В начале сезона чуть отставала Аня, не восстановившая четверные после травмы в межсезонье. К чемпионату России в статусе загадки подошла Саша – она снялась со второго этапа Гран-при и с октября нигде не выступала, тоже получив повреждение. Если Трусова не восстановилась до конца, ей будет очень трудно выкатать максимальный контент – тройной аксель в короткой программе и пять четверных в произвольной. С другой стороны, облегченные программы Александра катает стабильно и надежно.

Прокат Трусовой с четверным лутцем принес ей победу

Главная интрига чемпионата России – попадет ли в тройку Туктамышева. Отобраться на первую Олимпиаду в 25 лет – невероятно крутая ачивка, и, кажется, Лизу наконец стали поддерживать судьи. Только в этом сезоне она добилась лучшего карьерного результата в короткой программе и сильно подтянулась в компонентах. Действительно ли Елизавета стала лучше кататься – вопрос, но мировая повестка, которая намерена повысить возрастной ценз, работает именно в ее сторону.

«Туктамышева символизирует спортивное долголетие, прыжки, упорство, настоящее женское катание. То есть все те вещи, которые мы любим в этом виде спорта. В ней есть это все. Ее победа на Олимпиаде была бы самой приятной историей в фигурном катании за долгое время. Я долго сомневался, поедет ли она вообще на Олимпиаду. А теперь я размышляю о ее возможной победе», – заявил американский блогер и музыкант Джонатан Байер.

Майя Хромых выступает в статусе андердога, но в случае двойного завала у кого-то из тройки Туктамышева-Трусова-Щербакова способна вклиниться в топ-3 и стать претенденткой на Олимпийские игры. Если она займет третье место – скорее всего, ФФККР сформирует заявку с оглядкой на январский чемпионат Европы. Но потеснить Майю со второго чиновникам будет неимоверно сложно.

КТО ПОЕДЕТ НА ОЛИМПИАДУ? Валиева, Щербакова, Трусова Валиева, Щербакова, Туктамышева Валиева, Щербакова, Хромых Валиева, Трусова, Туктмышева Валиева, Трусова, Хромых Валиева, Туктамышева, Хромых Щербакова, Трусова, Туктамышева Щербакова, Трусова, Хромых Щербакова, Туктамышева, Хромых Трусова, Туктамышева, Хромых

Сможет ли кто-то составить конкуренцию Коляде?

Лучшие баллы сезона

Михаил Коляда – 273,55 балла

Петр Гуменник – 263,14

Макар Игнатов – 257,20

Евгений Семененко – 256,01

Александр Самарин – 255,65

Дмитрий Алиев – 253,56

Андрей Мозалев – 252,15

Марк Кондратюк – 250,08

Михаил Коляда Фото: Getty Images

В мужской одиночке тоже разыгрываются три путевки – Михаил Коляда и Евгений Семененко добыли квоты на чемпионате мира 2021 года, а Марк Кондратюк подтвердил третью в начале сезона на Nebelhorn Trophy.

Станут ли именно они призерами чемпионата России? Возможно. А может, не станут. От парней федерации нужно не так много: всего один фигурист, который более-менее чисто проедет две программы в командном турнире Олимпиады. И еще один на случай травмы первого – но не новенький, а уже знакомый международным судьям. На эти роли идеально подходят Коляда – лидер сборной уже перед второй Олимпиадой – и Семененко, стабильный фигурист, тоже тренирующийся у Алексея Мишина.

В сезоне-2021/22 Михаил дважды был на подиуме Гран-при и отобрался в финал, который отменили, а Семененко стоял на подиуме один раз и тоже был близок к попаданию в заветную шестерку, но рассыпался на этапе в Сочи. При чистых прокатах бригаду Алексея Николаевича наверняка поставят первым и вторым – но Коляда не катал чисто с прошлого сезона. Хочется надеяться, что его взбодрит возвращение шедевральной программы «Белый ворон» взамен так и не заблиставшего «Списка Шиндлера».

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Михаила обожают иностранные судьи, но в этом году ему очень сложно собрать конструктор (термин еще из последнего сезона с Валентиной Чеботаревой) и приземлить пять четверных в двух программах. Виртуально Коляда стоит выше всех, но в случае завала а ля Пхёнчхан отобрать лидерство может не только Семененко, но как минимум еще восемь фигуристов.

В целом на топ-3 претендуют десятеро – кто-то начал сезон слабее, кто-то сильнее, но у всех есть потенциал. Кроме уже упоминавшихся Коляды, Семененко и Кондратюка стоит назвать Дмитрия Алиева, Петра Гуменника, Артура Даниеляна, Алексея Ерохова, Макара Игнатова, Андрея Мозалева и Александра Самарина. И это парадокс – русская мужская одиночка слаба на фоне Японии и США, но на внутреннем чемпионате это самый конкурентный вид.

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Лучшие баллы сезона

Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 228,49 балла

Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 227,28

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 216,96

Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин – 212,59

В парном катании все немного проще – на три путевки всерьез претендуют четыре пары, отобравшиеся в отмененный финал Гран-при: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Мишина и Галлямов попали в финал с двумя победами и лидерами по баллам за четыре программы, обойдя выигравших два раза китайцев, но у чемпионов мира катастрофически не ладится с чемпионатами России. Два года назад, тренируясь еще у Великовых, фигуристы стали лучшими из команды в финале Гран-при, взяв бронзу, но заняли только пятое место на национальном отборе и пролетели мимо чемпионата Европы.

В прошлом году в Красноярске Анастасия и Александр остались четвертыми и могли не поехать на победный ЧМ, но их спас ковидный сезон и отмена чемпионата Европы. Мишина и Галлямов отлично выступили на командном Кубке Первого канала, а потом переиграли Павлюченко и Ходыкина в финале Кубка России. В марте они получили золото чемпионата мира и теперь, тренируясь у Тамары Москвиной, считаются самой стабильной и яркой парой.

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Дерзкие одногруппники Бойкова и Козловский стараются не отставать, хотя получают более низкие баллы и чуть потеряли в чистоте исполнения программ. Не нашли прыжковую стабильность и Тарасова с Морозовым, перешедшие вместе с тренером Максимом Траньковым в группу Тутберидзе.

«Там, где работает Москвина, остальным делать нечего. Это то, что я скажу про парное катание», – припечатала Татьяна Тарасова в ноябре, как бы предложив Этери сфокусироваться на женском одиночном. Тем не менее, именно у пары из «Хрустального» – лучший результат сезона. Показанный, правда, не на Гран-при, а на неконкурентном «Челленджере» в Варшаве.

Четвертый дуэт, который может ворваться в дележку олимпийских путевок – Павлюченко и Ходыкин. Их программы наполнены необычными связками-трюками, а еще они пробовали тройной флип – прыжок, нетипичный для парного катания. Шанс Дарьи и Дениса – кататься чисто и ждать ошибок тройки лидеров.

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Лучшие баллы сезона

Виктория Синицина / Никита Кацалапов – 215,44 балла

Александра Степанова / Иван Букин – 202,18

Диана Дэвис / Глеб Смолкин – 199,90

Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин – 195,06

Елизавета Худайбердиева / Егор Базин – 186,80

Танцы – тот вид, где практически всегда все было максимально ясно. Здесь почти не бывает завалов и сенсаций, если это не травма, как случилось с Никитой Кацалаповым в разгар отборочного чемпионата России четыре года назад. Теперь Кацалапов и его партнерша Виктория Синицина – действующие чемпионы мира, которые получают баллы близкие к великим французам Габриэле Пададакис и Гийому Сизерону.

Зато за спинами Синициной и Кацалапова может назреть невероятное. Второй парой страны давно и объективно считаются Александра Степанова и Иван Букин, но совершенно внезапно с ними сравнялись по оценкам Диана Дэвис (дочь Тутберидзе) и Глеб Смолкин, недавно вышедшие из юниоров.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин Фото: Getty Images

Казалось бы, в этом нет ничего странного, если смотреть через привычную призму женского одиночного. Валиева в первый юниорский сезон обновила все мировые рекорды, компоненты Загитовой заметно выросли от первого взрослого старта к Олимпийским играм. Но танцы – совсем другое дело. Об этом не говорят официально, но в танцах всегда стоят негласную очередь. И если подбираются быстро, то как минимум к третьей паре, а не ко второй. Диана и Глеб катаются хорошо, но пока слишком по-ученически. Осмелятся ли судьи поставить их в топ-3 и выдать самую неоднозначную олимпийскую путевку – скоро узнаем.

«Так об этом уже все говорят: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец, типа у Никиты [Кацалапова] спина и все такое. И Дэвис – олимпийская в команде», – разразилась гневом мама Анастасии Скопцовой, которая выступает в дуэте с Кириллом Алешиным и тоже претендует на медаль чемпионата России. Как и еще четыре пары.

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