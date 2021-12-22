В последние несколько лет каждый чемпионат России, особенно в женской одиночке, ожидается с нетерпением. Предолимпийский отбор в Пхёнчхан четыре года назад тоже проходил на льду «Юбилейного» в Санкт-Петербурге и не анонсировал противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой (Женя снялась из-за травмы), но привлекал внимание присутствием Алены Косторной – единственной юниоркой Этери Тутберидзе, которая уже могла выступать на взрослых внутренних стартах.
Через год к Косторной добавились Александра Трусова и Анна Щербакова – они взяли весь пьедестал, а повзрослевшая Загитова и уехавшая к Орсеру Медведева боролись за пределами топ-3. В сезоне-2019/20 ТЩК вышли во взрослые и снова вынесли национальный чемпионат, а еще спустя год их (но уже без Алены, которая восстанавливалась после ковида) разбавила Камила Валиева.
Ad
К олимпийскому сезону все главные действующие лица достигли нужного возраста и готовы сражаться за олимпийские путевки. Их всего три, а претенденток – пять. Могло быть и семь, но Косторная и Дарья Усачева получили травмы.
Фигурное катание
Тутберидзе на «Пусть говорят». О любимой фигуристке, ОИ и Плющенко
Отберет ли Туктамышева одну путевку у группы Тутберидзе?
Лучшие баллы сезона
- Камила Валиева – 272,71 балла
- Анна Щербакова – 236,78
- Елизавета Туктамышева – 233,30
- Александра Трусова – 232,37
- Майя Хромых – 226,35
Камила Валиева
Фото: Getty Images
За Пекин сражаются четыре ученицы Тутберидзе (Валиева, Щербакова, Трусова, Хромых) и Елизавета Туктамышева, которой 17 декабря исполнилось 25 лет. Самым старшим из главных конкуренток – Трусовой и Щербаковой – по 17, а Валиевой и Хромых – по 15: они (особенно Валиева) находятся в так называемом статусе Загитовой четырехлетней давности.
Обладательница всех трех мировых рекордов Валиева без вмешательства форс-мажора точно займет первое место – у нее есть право на ошибку, причем не на одну. В ростере больше нет фигуристки, стабильно владеющей тройным акселем и двумя видами четверных, а компонентная подушка и высокое качество исполнения элементов позволят Камиле не опуститься даже с парой падений.
Туктамышева, Щербакова и Трусова идут примерно в одной связке с равными возможностями, но разным контентом. В начале сезона чуть отставала Аня, не восстановившая четверные после травмы в межсезонье. К чемпионату России в статусе загадки подошла Саша – она снялась со второго этапа Гран-при и с октября нигде не выступала, тоже получив повреждение. Если Трусова не восстановилась до конца, ей будет очень трудно выкатать максимальный контент – тройной аксель в короткой программе и пять четверных в произвольной. С другой стороны, облегченные программы Александра катает стабильно и надежно.
Прокат Трусовой с четверным лутцем принес ей победу
Главная интрига чемпионата России – попадет ли в тройку Туктамышева. Отобраться на первую Олимпиаду в 25 лет – невероятно крутая ачивка, и, кажется, Лизу наконец стали поддерживать судьи. Только в этом сезоне она добилась лучшего карьерного результата в короткой программе и сильно подтянулась в компонентах. Действительно ли Елизавета стала лучше кататься – вопрос, но мировая повестка, которая намерена повысить возрастной ценз, работает именно в ее сторону.
«Туктамышева символизирует спортивное долголетие, прыжки, упорство, настоящее женское катание. То есть все те вещи, которые мы любим в этом виде спорта. В ней есть это все. Ее победа на Олимпиаде была бы самой приятной историей в фигурном катании за долгое время. Я долго сомневался, поедет ли она вообще на Олимпиаду. А теперь я размышляю о ее возможной победе», – заявил американский блогер и музыкант Джонатан Байер.
Майя Хромых выступает в статусе андердога, но в случае двойного завала у кого-то из тройки Туктамышева-Трусова-Щербакова способна вклиниться в топ-3 и стать претенденткой на Олимпийские игры. Если она займет третье место – скорее всего, ФФККР сформирует заявку с оглядкой на январский чемпионат Европы. Но потеснить Майю со второго чиновникам будет неимоверно сложно.
КТО ПОЕДЕТ НА ОЛИМПИАДУ?
Сможет ли кто-то составить конкуренцию Коляде?
Лучшие баллы сезона
- Михаил Коляда – 273,55 балла
- Петр Гуменник – 263,14
- Макар Игнатов – 257,20
- Евгений Семененко – 256,01
- Александр Самарин – 255,65
- Дмитрий Алиев – 253,56
- Андрей Мозалев – 252,15
- Марк Кондратюк – 250,08
Михаил Коляда
Фото: Getty Images
В мужской одиночке тоже разыгрываются три путевки – Михаил Коляда и Евгений Семененко добыли квоты на чемпионате мира 2021 года, а Марк Кондратюк подтвердил третью в начале сезона на Nebelhorn Trophy.
Станут ли именно они призерами чемпионата России? Возможно. А может, не станут. От парней федерации нужно не так много: всего один фигурист, который более-менее чисто проедет две программы в командном турнире Олимпиады. И еще один на случай травмы первого – но не новенький, а уже знакомый международным судьям. На эти роли идеально подходят Коляда – лидер сборной уже перед второй Олимпиадой – и Семененко, стабильный фигурист, тоже тренирующийся у Алексея Мишина.
В сезоне-2021/22 Михаил дважды был на подиуме Гран-при и отобрался в финал, который отменили, а Семененко стоял на подиуме один раз и тоже был близок к попаданию в заветную шестерку, но рассыпался на этапе в Сочи. При чистых прокатах бригаду Алексея Николаевича наверняка поставят первым и вторым – но Коляда не катал чисто с прошлого сезона. Хочется надеяться, что его взбодрит возвращение шедевральной программы «Белый ворон» взамен так и не заблиставшего «Списка Шиндлера».
Блестящий бронзовый прокат Коляды в произволке на командном ЧМ
Михаила обожают иностранные судьи, но в этом году ему очень сложно собрать конструктор (термин еще из последнего сезона с Валентиной Чеботаревой) и приземлить пять четверных в двух программах. Виртуально Коляда стоит выше всех, но в случае завала а ля Пхёнчхан отобрать лидерство может не только Семененко, но как минимум еще восемь фигуристов.
В целом на топ-3 претендуют десятеро – кто-то начал сезон слабее, кто-то сильнее, но у всех есть потенциал. Кроме уже упоминавшихся Коляды, Семененко и Кондратюка стоит назвать Дмитрия Алиева, Петра Гуменника, Артура Даниеляна, Алексея Ерохова, Макара Игнатова, Андрея Мозалева и Александра Самарина. И это парадокс – русская мужская одиночка слаба на фоне Японии и США, но на внутреннем чемпионате это самый конкурентный вид.
КОЛЯДУ НУЖНО СТАВИТЬ В КОМАНДНИК ОИ?
Снимут ли чемпионы мира проклятие внутренних стартов?
Лучшие баллы сезона
- Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 228,49 балла
- Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 227,28
- Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 216,96
- Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин – 212,59
В парном катании все немного проще – на три путевки всерьез претендуют четыре пары, отобравшиеся в отмененный финал Гран-при: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Мишина и Галлямов попали в финал с двумя победами и лидерами по баллам за четыре программы, обойдя выигравших два раза китайцев, но у чемпионов мира катастрофически не ладится с чемпионатами России. Два года назад, тренируясь еще у Великовых, фигуристы стали лучшими из команды в финале Гран-при, взяв бронзу, но заняли только пятое место на национальном отборе и пролетели мимо чемпионата Европы.
В прошлом году в Красноярске Анастасия и Александр остались четвертыми и могли не поехать на победный ЧМ, но их спас ковидный сезон и отмена чемпионата Европы. Мишина и Галлямов отлично выступили на командном Кубке Первого канала, а потом переиграли Павлюченко и Ходыкина в финале Кубка России. В марте они получили золото чемпионата мира и теперь, тренируясь у Тамары Москвиной, считаются самой стабильной и яркой парой.
Мишина/Галлямов обыграли Тарасову/Морозова в борьбе за победу в Японии
Дерзкие одногруппники Бойкова и Козловский стараются не отставать, хотя получают более низкие баллы и чуть потеряли в чистоте исполнения программ. Не нашли прыжковую стабильность и Тарасова с Морозовым, перешедшие вместе с тренером Максимом Траньковым в группу Тутберидзе.
«Там, где работает Москвина, остальным делать нечего. Это то, что я скажу про парное катание», – припечатала Татьяна Тарасова в ноябре, как бы предложив Этери сфокусироваться на женском одиночном. Тем не менее, именно у пары из «Хрустального» – лучший результат сезона. Показанный, правда, не на Гран-при, а на неконкурентном «Челленджере» в Варшаве.
Четвертый дуэт, который может ворваться в дележку олимпийских путевок – Павлюченко и Ходыкин. Их программы наполнены необычными связками-трюками, а еще они пробовали тройной флип – прыжок, нетипичный для парного катания. Шанс Дарьи и Дениса – кататься чисто и ждать ошибок тройки лидеров.
КТО НЕ ПОЛУЧИТ ОЛИМПИЙСКУЮ ПУТЕВКУ?
Поедет ли дочь Тутберидзе на Олимпиаду?
Лучшие баллы сезона
- Виктория Синицина / Никита Кацалапов – 215,44 балла
- Александра Степанова / Иван Букин – 202,18
- Диана Дэвис / Глеб Смолкин – 199,90
- Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин – 195,06
- Елизавета Худайбердиева / Егор Базин – 186,80
Танцы – тот вид, где практически всегда все было максимально ясно. Здесь почти не бывает завалов и сенсаций, если это не травма, как случилось с Никитой Кацалаповым в разгар отборочного чемпионата России четыре года назад. Теперь Кацалапов и его партнерша Виктория Синицина – действующие чемпионы мира, которые получают баллы близкие к великим французам Габриэле Пададакис и Гийому Сизерону.
Зато за спинами Синициной и Кацалапова может назреть невероятное. Второй парой страны давно и объективно считаются Александра Степанова и Иван Букин, но совершенно внезапно с ними сравнялись по оценкам Диана Дэвис (дочь Тутберидзе) и Глеб Смолкин, недавно вышедшие из юниоров.
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Фото: Getty Images
Казалось бы, в этом нет ничего странного, если смотреть через привычную призму женского одиночного. Валиева в первый юниорский сезон обновила все мировые рекорды, компоненты Загитовой заметно выросли от первого взрослого старта к Олимпийским играм. Но танцы – совсем другое дело. Об этом не говорят официально, но в танцах всегда стоят негласную очередь. И если подбираются быстро, то как минимум к третьей паре, а не ко второй. Диана и Глеб катаются хорошо, но пока слишком по-ученически. Осмелятся ли судьи поставить их в топ-3 и выдать самую неоднозначную олимпийскую путевку – скоро узнаем.
«Так об этом уже все говорят: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец, типа у Никиты [Кацалапова] спина и все такое. И Дэвис – олимпийская в команде», – разразилась гневом мама Анастасии Скопцовой, которая выступает в дуэте с Кириллом Алешиным и тоже претендует на медаль чемпионата России. Как и еще четыре пары.
ЗАЙМЕТ ЛИ ДОЧЬ ТУТБЕРИДЗЕ МЕСТО В ТОП-3?
Полное расписание чемпионата России в Санкт-Петербурге и списки участников во всех четырех видах – на Eurosport.ru.
А у главной конкурентки русских фигуристок не все в порядке – Рика Кихира снимается с чемпионата Японии и наверняка пропустит Олимпиаду.
Фигурное катание
Олимпийский чемпион Соловьев в больнице после избиения в Москве
Фигурное катание
Главная конкурентка русских фигуристок может не поехать на ОИ
Реклама
Ad
Реклама
Ad