О любимой фигуристке
– Скажу честно, у меня только одна фаворитка – это моя дочка (Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным – Eurosport.ru). Не прощаю дочери ошибки на льду. Когда приезжаю, мы ругаемся за каждую недотянутую ногу. Нет, она меня слушает – просто все равно, конечно, бодается, как и положено бодаться с родителем.
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Об Олимпиаде
Фигурное катание
Загитова пригрозила закрыть инстаграм из-за хейта
– Была Олимпиада 2018 года, где у нас выступали две спортсменки, занявшие первое и второе места. Мы просто должны как-то этой секундой, минутой быть благодарны, что это произошло, что мы к этому пришли. Слушайте, будет здорово, если все три медали [на ОИ в Пекине] будут наши.
О Загитовой и ее маме
– Алина Загитова пришла слабенькой девочкой, но была очень складная. У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали – и мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой.
Алина Загитова и Этери Тутберидзе
Фото: Getty Images
О конкурентах и Плющенко
– А существование конкурентов, которые переманивают ваших спортсменов, вас бодрит?
– Да слушайте, ну все это есть, ну чего еще…
– Вот есть Плющенко, условно говоря. И если бы…
– А он есть?
– Не знаю.
– Я тоже.
На Олимпиаду претендуют четыре ученицы Тутберизе – Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Майя Хромых. Кто выступит еще и когда смотреть чемпионат России?
У главное конкурентки российских фигуристок из Японии все не очень хорошо: Рика Кихира снялась с национального чемпионата и наверняка пропустит Игры.
Источник – эфир Первого канала.
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