О любимой фигуристке

– Скажу честно, у меня только одна фаворитка – это моя дочка (Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным – Eurosport.ru). Не прощаю дочери ошибки на льду. Когда приезжаю, мы ругаемся за каждую недотянутую ногу. Нет, она меня слушает – просто все равно, конечно, бодается, как и положено бодаться с родителем.

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Об Олимпиаде

Фигурное катание Загитова пригрозила закрыть инстаграм из-за хейта 12/12/2021 В 09:42

– Была Олимпиада 2018 года, где у нас выступали две спортсменки, занявшие первое и второе места. Мы просто должны как-то этой секундой, минутой быть благодарны, что это произошло, что мы к этому пришли. Слушайте, будет здорово, если все три медали [на ОИ в Пекине] будут наши.

О Загитовой и ее маме

– Алина Загитова пришла слабенькой девочкой, но была очень складная. У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали – и мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой.

Алина Загитова и Этери Тутберидзе Фото: Getty Images

О конкурентах и Плющенко

– А существование конкурентов, которые переманивают ваших спортсменов, вас бодрит?

– Да слушайте, ну все это есть, ну чего еще…

– Вот есть Плющенко, условно говоря. И если бы…

– А он есть?

– Не знаю.

– Я тоже.

Источник – эфир Первого канала.

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