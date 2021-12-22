Горшков: Во второй раз чемпионат проходит перед Олимпийскими играми в Санкт-Петербурге. Петербург по праву считается колыбелью отечественного фигурного катания. Этот спорт в России зарождается именно здесь. В преддверии Олимпиады чемпионат имеет особый статус, и он должен пройти на самом высоком уровне. Значимость и весомость питерских спортсменов в национальной команде нам всем, конечно, известна.

Коган: Мы уверены, что все спортсмены, которые допущены до чемпионата, выступят на самом высоком уровне. Борьба во всех видах будет жесткой, конкуренция очень высокая. Надеемся, что все спортсмены покажут максимум.

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Что касается организационных моментов. Более жесткие меры допуска во дворец, меньше зрителей допущено. Эти же изменения коснулись и прессы. Мы хотим, чтобы спортсмены имели возможность спокойно готовиться, поэтому вход на тренировки всем, кроме тренеров, сервиса и спортсменов запрещен. Показательные выступления пройдут в полном объеме. Евгения Медведева и Алина Загитова тоже выступят на показательных. Это такой подарок всем болельщикам фигурного катания.

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Сихарулидзе: Надеемся, что спортсменам, гостям, прессе будет уютно и комфортно на чемпионате России. Несколько слов о питерских участниках. 22 спортсмена будут принимать участие от Санкт-Петербурга. Ориентируясь на результаты прошлогоднего сезона, можно сказать, что питерские спортсмены будут бороться за самые высокие места.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

– Получит ли кто-то прямую путевку на Олимпиаду или все еще изменится?

Горшков: Первый старт после чемпионата России – чемпионат Европы. Основной костяк сборной, включая запасных, будет сформирован там.

– Отдельные московские инсайдеры утверждают, что состав олимпийской сборной формирует не федерация, а администрация, близкая к Кремлю. Ходят слухи, что на Олимпиаду поедут Щербакова, Валиева и Туктамышева?.

Горшков: Помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Там цитата есть замечательная: «Когда вы говорите, вы бредите». Не понимаю, откуда эта информация вообще взялась.

– На сайте федерации огромный список в сборную. Могут ли рассчитывать на попадание на Олимпиаду и другие соревнования участники, которые сейчас на 8-м или 10-м месте сейчас? Они могут войти в расширенный список?

Коган: Список утверждается на определенный период, на сезон. Списки, которые висят сейчас на сайте Минспорта, были рассчитаны на Универсиаду в Швейцарии. Ее отменили. Если участник на этом чемпионате России выступит достойно, то получит шанс попасть в сборную.

Александра Трусова Фото: Getty Images

– Сколько федерация зарабатывает на этом чемпионате России?

Коган: Обычно мы говорим: не надо заглядывать в чужие карманы. Все средства тратятся на те нужды фигурного катания, которые требуются в городе, в котором проводятся соревнования. У нас нет такого, что мы получили деньги со спонсорства и должны потратить только на чемпионат России. Мы прекрасно понимаем, что впереди Олимпийские игры, и нужны будут дополнительные перелеты в Пекин. Могу с уверенностью сказать, что практически все эти деньги пойдут на эти нужды. Еще раз – деньги пойдут только на нужды федерации.

– Фигурное катание – самый важный вид спорта на Олимпиаде? Он приносит больше всего медалей. Повысилась ли ответственность к подготовке?

Горшков: Каких-то особых преимуществ наша федерация, конечно, не получает. Готовимся к Пекину, и абсолютно все в равных условиях.

– Есть ли шанс у Косторной все-таки отобрать на Олимпиаду?

Горшков: Во-первых говорить об этом преждевременно, ее здесь, на этом чемпионат России, нет. Пока ничего не будем загадывать.

– Если Олимпиаду отложат на год – ведутся такие разговоры – вы готовы к этому?

Горшков: Мы пока ничего не знаем об этом. Знаем о попытке бойкота со стороны многих стран. Если ничего сверхъестественного не случится, то Игры состоятся. Эти Олимпийские игры важны и для Китая, и для спортсменов.

Коган: Условия, в которых будут выступать наши спортсмены, будут еще жестче, чем в Токио. И вот к этому мы точно готовы. Я уверен, что любой перенос соревнований – плохо. Плохо для спортсмена и для организации.

Камила Валиева, Россия, Rostelecom Cup Фото: Getty Images

– Пройдет ли предложение о возрастном цензе от Норвегии? Можете сказать, каковы настроения и тенденции? Есть ли шанс у федерации противостоять этому? Или вы видите положительные моменты?

Горшков: Это предложение, о котором столько говорят, те аргументы, которые используются, более чем неубедительны. Протянуты за уши. Предложение, по сути своей, популистское. Для ведущих стран в фигурном катании это предложение неактуально. Федерация против этих настроений. Естественно, наша федерация заявляла, мы совершенно против этого предложения. Будем делать все возможное, чтобы противостоять им и сохранить те положения по возрасту, которые существуют.

Коган: У федерации остается своя позиция: мы против изменения возраста. У нас есть аргументы в нашу пользу. Вы посмотрите на цифры – почему только в женском менять возраст? Давайте менять тогда возраст и в парах, и в танцах. Если мы берем возраст зарубежных спортсменок, то они все уходят после 17 лет. На последнем международном старте у стран среди 32 или 33 участниц – спортсменки, которым не было и 16 лет. Любые спонсоры, болельщики, хотят видеть то, что интересно, хотят зрелищное соревнование. Мы потеряем интерес зрителя, если поднимем возраст. Неправильно ограничивать спорт дополнительными запретами. Спорт есть спорт. Мы хотим видеть то, на что способен человеческий организм. Этот проект приведет фигурное катание в тупик. Более того, надо уравнять в правах мужчин и женщин. Длительность программ уравняли, а четверные в короткой женщинам нельзя. Странно!

– Известно ли, где будет проходить следующий чемпионат России?

Горшков: Рановато говорить об этом. Давайте проведем этот. Предолимпийский создает большую ответственность. Надо разобраться с ним, обеспечить спортсмену все необходимые условия. Я надеюсь, что этот чемпионат России пройдет очень хорошо. А насчет следующего – определим. Заявки есть, условия есть – в мае будем решать конкретно, что и как.

КТО ПОЕДЕТ НА ОЛИМПИАДУ? Валиева, Щербакова, Трусова Валиева, Щербакова, Туктамышева Валиева, Щербакова, Хромых Валиева, Трусова, Туктмышева Валиева, Трусова, Хромых Валиева, Туктамышева, Хромых Щербакова, Трусова, Туктамышева Щербакова, Трусова, Хромых Щербакова, Туктамышева, Хромых Трусова, Туктамышева, Хромых

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