Стало известно, какое наказание грозит молодым людям, избившим олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева на глазах у его девушки – керлингистки Анны Сидоровой.

По статье о причинении вреда здоровью средней тяжести нападавшие могут получить до пяти лет лишения свободы. Но в московской полиции не исключают, что уголовное дело может быть переквалифицировано на более тяжкую статью – в случае если состояние фигуриста будет ухудшаться. В таком случае задержанных могут приговорить максимально к 12 годам тюрьмы.

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32-летний Соловьев в данный момент находится в Боткинской больнице , его диагноз – ушиб головного мозга средней тяжести при незначительном субарахноидальном кровоизлиянии.

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Фигурное катание Бузова будет кататься с Соловьевым в ледовом телешоу Первого канала 03/08/2020 В 17:21