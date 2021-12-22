Стало известно, какое наказание грозит молодым людям, избившим олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева на глазах у его девушки – керлингистки Анны Сидоровой.
По статье о причинении вреда здоровью средней тяжести нападавшие могут получить до пяти лет лишения свободы. Но в московской полиции не исключают, что уголовное дело может быть переквалифицировано на более тяжкую статью – в случае если состояние фигуриста будет ухудшаться. В таком случае задержанных могут приговорить максимально к 12 годам тюрьмы.
Ad
32-летний Соловьев в данный момент находится в Боткинской больнице, его диагноз – ушиб головного мозга средней тяжести при незначительном субарахноидальном кровоизлиянии.
Фигурное катание
Олимпийский чемпион Соловьев в больнице после избиения в Москве
Олимпиада Соловьева позади. А в Санкт-Петербуге разыграют путевки в Пекин на предолимпийском чемпионате России. Что о нем нужно знать за несколько дней до старта?
Источник – «Р-Спорт».
Фигурное катание
Бузова будет кататься с Соловьевым в ледовом телешоу Первого канала
Фигурное катание
Жулин: «Допускаю, что Боброва и Соловьев вернутся уже по ходу сезона-2018/19»
Реклама
Ad
Реклама
Ad