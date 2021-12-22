Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, выступавший в паре с Екатериной Бобровой, поделился подробностями драки в центре Москвы, в результате которой он оказался на больничной койке. Он заступался за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову.

«Я вышел немного позже, чем моя девушка с ее подругой. Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно ответили. Они очень агрессивно сразу повели себя.

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Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: «Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах». Всего лишь сказал: «Поспокойнее, иначе могут быть последствия. Вам, наверняка, это не надо. Без угроз. Здесь камеры». После чего мне прилетело два удара, и я решил вызвать полицию», – рассказал Соловьев в эфире телеканала «Рен ТВ».

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