Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением, почему в «Хрустальном» не получается воспитать сильных мужчин-одиночников.

– «Хрустальный» сейчас лучшая школа в мире?

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– В женском одиночном – да.

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– А почему с парнями не получается?

– У меня два варианта. Первый – нет яиц. Так, кажется, говорил Траньков. Парни рафинированные, нет стержня. Мы, когда в детстве за девок дрались, его чувствовали. Я не призываю никого драться, но у этого поколения все есть: гаджеты, столько соблазнов. Многим просто не нужно.

Второй – очень сложно разорваться и на мальчиков, и на девочек. Если бы отодвинули девочек и взяли бы конкретно нескольких классных талантливых мужиков и начали бы их «бомбить», все усилия пустили бы туда, то тоже некислый результат получился бы. Система Тутберидзе – как швейцарские часы, – рассказал Железняков.

В 2018 году Тутберидзе довела до титула чемпиона мира среди юниоров Алексея Ерохова – позже он покинул группу и будет бороться за попадание на Олимпиаду под руководством Виктории Буцаевой. Узнай полный состав участников и расписание чемпионата России

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