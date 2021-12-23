Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю несколько раз приземлил четверной аксель на тренировке перед короткой программой чемпионата Японии.

27-летний фигурист пропустил серию Гран-при из-за травмы голеностопа, но приехал на национальный чемпионат, чтобы отобраться на Олимпийские игры. Вместе с отбором он намерен первым в истории приземлить четверной аксель во время проката произвольной программы. На тренировке уже получилось – причем трижды подряд, пусть не максимально чисто.

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