Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю несколько раз приземлил четверной аксель на тренировке перед короткой программой чемпионата Японии.
27-летний фигурист пропустил серию Гран-при из-за травмы голеностопа, но приехал на национальный чемпионат, чтобы отобраться на Олимпийские игры. Вместе с отбором он намерен первым в истории приземлить четверной аксель во время проката произвольной программы. На тренировке уже получилось – причем трижды подряд, пусть не максимально чисто.
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Ханю снялся с ГП России. А кто еще из иностранцев травмирован?
Юдзуру давно планирует вставить в произволку четверной аксель – сложнейший прыжок, который еще никто не исполнял. На Eurosport.ru можно почитать все об уникальности двукратного чемпиона ОИ и сложнейшего элемента.
На чемпионате России четверных акселей не будет – но обязательно нужно следить за олимпийским отбором. Не пропусти полный состав и распсиание турнира.
Источник – «Спорт день за днем»
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