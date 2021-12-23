Полиция возбудила дело о клевете из-за статьи о болезни Александра Плющенко (Гном Гномыча) – сына двукратого олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

Дело заведено в отношении неустановленных лиц, которым может грозит до двух миллионов рублей штрафа или двух лет колонии. Рудковская и ее адвокат Александр Добровинский обратились в правоохранительные органы после публикации заметки в издании StarHit о наличии у Гном Гномыча синдрома Аспергера. Женщина заявила, что из-за подобных слухов ребенок получил психологическую травму и временно перестал посещать тренировки.

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«Дело очень тяжелое! Обвиняемая сторона всячески пытается закрыть дело. Но я не понимаю, зачем это делается? Все равно наказание будет! Неважно, когда. Вина доказана. Саша прошел все медицинские экспертизы. Ждем передачи дела в суд, а процесс затягивается. Хотя все уже найдены», – прокомментировала Рудковская.

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«После публикации клеветнической статьи о Саше Плющенко в журнале StarHit, мы с Яной Рудковской добились возбуждения уголовного дела против редакции журнала. Были проведены психологические экспертизы, доказывающие, что Саша – абсолютно здоровый мальчик и психологически, и умственно, и эмоционально. Кто-то решил нагло оболгать ни в чем не виновного ребенка, чтобы насолить его известным родителям, и этот кто-то непременно должен понести соответствующее наказание. Следствие уже нашло виновных, так что в ближайшее время мы ожидаем очередное торжество правосудия», – заявил адвокат Добровинский.

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