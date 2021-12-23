Вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин первым из фигуристов вышел на лед чемпионата России в Санкт-Петербурге и сразу обагрил лед «Юбилейного» кровью.
23-летний спортсмен чисто исполнил каскад четверной лутц-тройной тулуп, а затем неудачно прыгнул четверной тулуп. Самарин упал, задел подбородком лед и получил рассечение.
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Он продолжил прокат, в котором сделал еще и тройной аксель, и получил за короткую программу 94,23 балла.
А Юдзуру Ханю на тренировке чемпионата Японии приземлил четверной аксель, причем три раза подряд. Скорее смотри это улетное видео!
Помимо Самарина, на чемпионат России заявлено еще 17 одиночников. Кликай на полный список участников и расписание турнира.
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