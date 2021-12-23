Вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин первым из фигуристов вышел на лед чемпионата России в Санкт-Петербурге и сразу обагрил лед «Юбилейного» кровью.

23-летний спортсмен чисто исполнил каскад четверной лутц-тройной тулуп, а затем неудачно прыгнул четверной тулуп. Самарин упал, задел подбородком лед и получил рассечение.

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Он продолжил прокат, в котором сделал еще и тройной аксель, и получил за короткую программу 94,23 балла.

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