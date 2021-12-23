В Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В мужском одиночном катании фигуристы выступили с короткими программами.

Первое место занял Евгений Семененко, который получил от судей 98,03 балла. Вторым в короткой программе стал Марк Кондратюк (97,77), а третью строчку занял Макар Игнатов (95,84). Четвертым стал Алексей Ерохов (95,24), пятую позицию занял Михаил Коляда (94,26).

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Короткая программа началась с болезненного падения Самарина – фигурист рассек подбородок и занял шестое место.

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