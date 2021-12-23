На чемпионате России в Санкт-Петербурге танцевальные пары выступили с ритм-танцем.
Первое место заняли Виктрия Синицина/Никита Кацалапов, которые заработали от судей 93,61 баллов. Вторыми в ритм-танце стали Александра Степанова/Иван Букин (88,76), а третью строчку заняли Диана Дэвис/Глеб Смолкин (83,99). Четвертыми стали Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (79,36), пятую позицию заняли Аннабель Морозов/Андрей Багин (78,02).
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Произвольный танец состоится 24 декабря, а полное расписание можно посмотреть здесь.
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