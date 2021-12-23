На чемпионате России в Санкт-Петербурге пары выступили с короткой программой.
Первое место заняли Анастасия Мишина/Александр Галлямов, которые заработали от судей 83,74 балла. Вторыми в короткой программе стали Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (82,84), а третью строчку заняли Евгения Тарасова/Владимир Морозов (78,68). Четвертыми стали Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (76,26), пятую позицию заняли Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (75,40).
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Произвольная программа состоится 25 декабря, а полное расписание можно посмотреть здесь.
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