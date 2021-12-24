Олимпийская чемпионка 2018 года в командном турнире Меган Дюамель раскритиковала слабые антиковидные меры на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Я просто в недоумении, на чемпионате России вообще никого не беспокоит омикрон?» – написал юзер твиттера.

Ad

«Я подумала об этом же. Положительный тест на ковид может оставить их без чемпионата Европы или Олимпиады. Разве они не хотят удостовериться, что этого не случится?» – ответила Дюамель.

Фигурное катание «Была техническая ошибка». Мишина и Галлямов выиграли КП 13 ЧАСОВ НАЗАД

Российские спортсмены и тренеры не всегда надевают маски, дожидаясь объявления оценок, а жеребьевка проводилась в очном формате – фигуристов собрали в зале петербургской Капеллы, социальная дистанция не соблюдалась.

Фигурное катание «Видит в маме профессионала». Дочь Тутберидзе и Смолкин – 3-и в ритм-танце 15 ЧАСОВ НАЗАД