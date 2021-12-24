Олимпийская чемпионка 2018 года в командном турнире Меган Дюамель раскритиковала слабые антиковидные меры на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Я просто в недоумении, на чемпионате России вообще никого не беспокоит омикрон?» – написал юзер твиттера.
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«Я подумала об этом же. Положительный тест на ковид может оставить их без чемпионата Европы или Олимпиады. Разве они не хотят удостовериться, что этого не случится?» – ответила Дюамель.
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Российские спортсмены и тренеры не всегда надевают маски, дожидаясь объявления оценок, а жеребьевка проводилась в очном формате – фигуристов собрали в зале петербургской Капеллы, социальная дистанция не соблюдалась.
Первый день турнира уже закончился: узнай промежуточные результаты в мужском одиночном, танцах на льду и парном катании. С комментариями первых троек.
Чтобы ничего не пропустить, кликай на расписание чемпионата России. Там же можно узнать полный список участников.
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