Александра Степанова и Иван Букин во второй раз выиграли чемпионат России в танцах на льду. Серебро взяли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, бронзу – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Результат победителей – 134,61 балла за произвольный танец и 223,37 по сумме. Серебряные призеры набрали в итоге 207,70 балла, бронзовые – 195,75. Дэвис/Смолкин и Худайбердиева/Базин впервые стали медалистами национального чемпионата.

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Лидировавшие после ритмического танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов, главные фавориты соревнований, снялись с произвольного из-за травмы партнера.

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1. Александра Степанова – Иван Букин – 223,37

2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин – 207,70

3. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 195,75

4. Аннабель Морозова – Андрей Багин – 195,65

5. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный – 187,19

6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 185,72

7. Арина Ушакова – Максим Некрасов – 180,23

8. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 179,50

9. Елизавета Пасечник – Дмитрий Блинов – 166,48

10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 163,29

11. Влада Павленина – Александр Алексанян – 154,24

12. Ангелина Лазарева – Максим Прокофьев – 152,49

13. Ксения Ермакова – Владислав Пантелеев – 112,17

Произвольный танец

1. Александра Степанова – Иван Букин – 134,61

2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин – 123,71

3. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 117,84

4. Аннабель Морозова – Андрей Багин – 117,63

5. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный – 112,36

6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 110,36

7. Арина Ушакова – Максим Некрасов – 109,96

8. Елизавета Пасечник – Дмитрий Блинов – 100,25

9. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 100,14

10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 99,01

11. Ангелина Лазарева – Максим Прокофьев – 94,65

12. Влада Павленина – Александр Алексанян – 92,66

13. Ксения Ермакова – Владислав Пантелеев – 67,18

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Источник – ФФККР.

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