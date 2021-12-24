Александра Степанова и Иван Букин во второй раз выиграли чемпионат России в танцах на льду. Серебро взяли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, бронзу – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Результат победителей – 134,61 балла за произвольный танец и 223,37 по сумме. Серебряные призеры набрали в итоге 207,70 балла, бронзовые – 195,75. Дэвис/Смолкин и Худайбердиева/Базин впервые стали медалистами национального чемпионата.
Ad
Лидировавшие после ритмического танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов, главные фавориты соревнований, снялись с произвольного из-за травмы партнера.
Фигурное катание
Тутберидзе на «Пусть говорят». О любимой фигуристке, ОИ и Плющенко
1. Александра Степанова – Иван Букин – 223,37
2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин – 207,70
3. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 195,75
4. Аннабель Морозова – Андрей Багин – 195,65
5. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный – 187,19
6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 185,72
7. Арина Ушакова – Максим Некрасов – 180,23
8. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 179,50
9. Елизавета Пасечник – Дмитрий Блинов – 166,48
10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 163,29
11. Влада Павленина – Александр Алексанян – 154,24
12. Ангелина Лазарева – Максим Прокофьев – 152,49
13. Ксения Ермакова – Владислав Пантелеев – 112,17
Произвольный танец
1. Александра Степанова – Иван Букин – 134,61
2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин – 123,71
3. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 117,84
4. Аннабель Морозова – Андрей Багин – 117,63
5. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный – 112,36
6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин – 110,36
7. Арина Ушакова – Максим Некрасов – 109,96
8. Елизавета Пасечник – Дмитрий Блинов – 100,25
9. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – 100,14
10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 99,01
11. Ангелина Лазарева – Максим Прокофьев – 94,65
12. Влада Павленина – Александр Алексанян – 92,66
13. Ксения Ермакова – Владислав Пантелеев – 67,18
На чемпионате России опять не соблюдают антиковидные меры? Канадская олимпийская чемпионка Меган Дюамель возмутилась.
Не пропусти ни одного проката на турнире в Санкт-Петербурге – с расписанием и составом участников.
Источник – ФФККР.
Гран-при Франции
Два золота, два серебра и бронза у русских. Итоги Гран-при Франции
Гран-при Японии
2 медали в парах, золото в танцах на льду. Итоги Гран-при Японии
Реклама
Ad
Реклама
Ad