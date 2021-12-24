Новоиспеченные серебряные призеры чемпионата России в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин (фавориты Синицина и Кацалапов снялись из-за травмы) – дети знаменитых родителей. Мама Дианы – Этери Тутберидзе, представлять которую на спортивном ресурсе не приходится, отец Глеба – актер Борис Смолкин, известный ролью дворецкого Константина в популярном сериале нулевых «Моя прекрасная няня».

В первый же взрослый сезон Дэвис и Смолкин сделали сумасшедший прорыв, который не объяснить логически: по баллам на соревнованиях ISU они восьмые, на чемпионате России получили еще больше. Соцсети сомневаются в мастерстве ребят – в ритм-танце судьи чемпионата России хуже оценили олимпийцев Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, а в целом и другие молодые пары, которые вышли из юниоров гораздо раньше. После короткой программы зал «Юбилейного» встретил низкие оценки Загорски и Гурейро свистом.

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«Тутберидзе начинает отправлять свою дочь на Олимпиаду», – выразил мнение большинства американский журналист NBC Olympics Дэвид Кейн. Ведь медаль чемпионата России практически гарантирует путевку в Пекин. А там можно попасть и в состав командного турнира, где России практически гарантировано золото.

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Язвительный Дэйв Лиз из подкаста The Skating Lesson пошел дальше. «У меня остался только один вопрос: Этери, вы знали, что ваша дочь может ходить по воде? Этери, вы знали, что ваша девочка спасет наш умирающий вид спорта? Вы знали, что, когда целовали вашего ребенка, то целовали лик божий? Знали, Этери?»

«Я ненавижу Диану Дэвис», – пишет пользователь твиттера yankeepolka.

«Жалость к Дэвис и Смолкину из-за свиста? Серьезно? Бедняги. Как уж они этот свист переживут с медалью Олимпиады на шее. Навсегда в памяти отпечатается. Люди рвали зубами третий спот ОИ. А тут на блюдечке подали вчерашним юниорам и выкинули других. По понятным причинам. Дэвис и Смолкин последние в очереди на раздачу жалости», – возмущается str3lo4ka.

«Удивлена, как Букиных не засунули под Дэвис», – комментарий от KlainerForever2.

«Ставить ниже Загорски/Гурейро, прошедших все важные старты с ОИ до всех ЧМ, вчерашних юниоров Дэвис/Смолкин? Пошли ФФКР и Этери. Тут не нужно быть экспертом, чтобы видеть, какие они пока медленнее и хуже, чем Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин, Загорски/Гурейро и даже Худайбердиева/Базин», – прожаривает guli_love_fk, использовав эмодзи со средним пальцем

«Ну что могу сказать, позор, если Дэвис поедет на ОИ. Милохин в «Ледниковом периоде» лучше катит...» – приговор от my_insp_em.

Что говорят сами фигуристы?

«Смотрели ли мы интервью Этери Тутберидзе? Глянули, пока возвращались с жеребьевки. Посмотрели все в фирменных петербургских пробках. Очень хорошее интервью. Мы не читаем про себя ничего. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители. Мы блатные», – то ли отшутились, то ли бросили вызов Дэвис и Смолкин.

«Что касается судейства, обсуждать это было бы неправильно, но мы не совсем поняли оценки. Нужно пересмотреть запись выступления – у судей есть медленные повторы. Может быть, там было что-то, чего мы не увидели», – осторожно высказался Джонатан Гурейро после ритм-танца.

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