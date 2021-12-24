На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге начинается самое интересное – короткая программа одиночниц. Девушки из первой разминки выйдут на лед в 18:20 по московскому времени, а потом нас ждет марафон из тройных акселей и классных программ.
Первая разминка: Камила Валиева, Валерия Шульская, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Софья Самоделкина, Александра Трусова.
Ad
Вторая разминка: Ксения Гущина, Полина Свириденко, Софья Муравьева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова.
Фигурное катание
«Милохин лучше катит». Что пишут о дочери Тутберидзе
Третья разминка: Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Майя Хромых, Ксения Синицына, Арина Онищенко, Вероника Петеримова.
Представляем текстовую трансляцию соревнований – новые посты будут выходить сверху, поэтому почаще обновляй страницу.
А пока ждем, можно почитать лучшие тексты Eurosport о чемпионате России:
- Расписание турнира
- Все расклады с баллами и опросами
- Кто из юниорок может потеснить взрослых с пьедестала?
Фигурное катание
Степанова и Букин выиграли ЧР в танцах, Дэвис и Смолкин – 2-е
Фигурное катание
На ЧР опять не соблюдают антиковидные меры? В Канаде возмутились
Реклама
Ad
Реклама
Ad