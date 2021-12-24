На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге начинается самое интересное – короткая программа одиночниц. Девушки из первой разминки выйдут на лед в 18:20 по московскому времени, а потом нас ждет марафон из тройных акселей и классных программ.

Первая разминка: Камила Валиева, Валерия Шульская, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Софья Самоделкина, Александра Трусова.

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Вторая разминка: Ксения Гущина, Полина Свириденко, Софья Муравьева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова.

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Третья разминка: Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Майя Хромых, Ксения Синицына, Арина Онищенко, Вероника Петеримова.

Представляем текстовую трансляцию соревнований – новые посты будут выходить сверху, поэтому почаще обновляй страницу.

А пока ждем, можно почитать лучшие тексты Eurosport о чемпионате России:

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