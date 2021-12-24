Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как в детстве мечтала раздавать листовки.
«Я еще никому об этом не рассказывала… Когда я была в Ижевске, у нас рядом с домом было место, где дети раздавали листовки. Как-то я подошла и спросила: «А сколько денег вам платят за час?» Мне сказали: «100 рублей». И я такая: «Вау!» А работать там можно было с 14 лет. Я подумала: «Вот исполнится мне 14 лет… Поскорее бы! И я буду раздавать листовки». Вот такой момент у меня был», – сказала Загитова.
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Недавно Загитова выложила в TikTok танец в купальнике – соцсеть удалила видео из-за нарушения, чем возмутила фигуристку.
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Источник: Sport24.
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