Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как в детстве мечтала раздавать листовки.

«Я еще никому об этом не рассказывала… Когда я была в Ижевске, у нас рядом с домом было место, где дети раздавали листовки. Как-то я подошла и спросила: «А сколько денег вам платят за час?» Мне сказали: «100 рублей». И я такая: «Вау!» А работать там можно было с 14 лет. Я подумала: «Вот исполнится мне 14 лет… Поскорее бы! И я буду раздавать листовки». Вот такой момент у меня был», – сказала Загитова.

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