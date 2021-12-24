На чемпионате России в Санкт-Петербурге мужчины выступили с произвольной программой. По ее итогам золото турнира завоевал Марк Кондратюк, который набрал 186,60 балла за ПП и 284,37 очка в сумме.
Вторую строчку занял Михаил Коляда (189,44/283,70), третьим оказался Андрей Мозалев (187,30/278,28). Четвертая позиция осталась за Евгением Семененко (176,25/274,28), а пятую строчку занял Петр Гуменник (176,41/267,45).
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В короткой программе первое место занял Евгений Семененко, который получил от судей 98,03 балла. Вторым в короткой программе стал Марк Кондратюк (97,77), а третью строчку занял Макар Игнатов (95,84). Четвертым стал Алексей Ерохов (95,24), пятую позицию занял Михаил Коляда (94,26).
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