Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России, Софья Муравьева стала второй, Анна Щербакова – третьей.

Валиева чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. Судьи оценили ее выступление в 90,38 балла – выше мирового рекорда, который установила сама Камила. Оценка не будет учтена на международном уровне – ISU не принимает баллы с внутренних стартов.

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Ученица Плющенко Муравьева тоже прыгнула тройной аксель и получила за короткую программу 81,87 балла. Она обошла Щербакову на несколько сотых балла – Анне поставили 81,46 балла. Она исполнила каскад лутц-риттбергер во второй половине программы. На четвертом месте – Софья Самоделкина из ЦСКА с 76,74 балла и тройным акселем.

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Александра Трусова упала с трикселя и получила 74,21 балла. Не задалось выступление и у Елизаветы Туктамышевой – за падением с акселя последовал каскад 3-2 вместо запланированного 3-3. Результат Лизы – 71,28, она седьмая за Аделией Петросян. Майя Хромых также выступила с ошибкой на каскаде – вторым прыжком получился лишь двойной тулуп. Майя стала девятой с оценкой в 69,36 балла.

Полные результаты

1. Камила Валиева – 90,38

2. Софья Муравьева – 81,87

3. Анна Щербакова – 81,46

4. Софья Самоделкина – 76,74

5. Александра Трусова – 74,21

6. Аделия Петросян – 73,29

7. Елизавета Туктамышева – 71,28

8. Ксения Синицына – 70,75

9. Майя Хромых – 69,36

10. Анастасия Зинина – 68,94

11. Софья Самодурова – 68,30

12. Анастасия Морозова – 62,28

13. Валерия Шульская – 61,63

14. Вероника Петеримова – 61,18

15. Вероника Яметова – 59,72

16. Полина Свириденко – 59,05

17. Арина Онищенко – 57,51

18. Ксения Гущина – 53,61

После проката Валиева, Муравьева и Щербакова прокомментировали свое выступление.

Валиева: Очень рада, была теплая атмосфера, весь стадион поддерживал очень. Рада, что спокойно откаталась.

– Каталась первой: плюсы и минусы?

Валиева: Плюсы – откатала и выдыхаешь. Не ждешь свою очередь, не выгораешь. Для короткой – отличный стартовый номер. Не нужно долго ждать. Размялась – и выступила. А вот из минусов – волнительно и не всегда уверена, как там с коньками. Все равно – вдруг нужно перешнуровать, а времени уже нет, надо выходить на лед.

Щербакова: Я с задачей справилась на сегодня. Можно выдохнуть. Готовимся к завтрашнему дню.

– Без тройного акселя все сложнее попадать в тройку, увидим его у вас?

Щербакова: Пока что у меня есть другие моменты, над которыми работаем. Пока не планировали, если честно.

– Встречаетесь с негативом в соцсетях?

Муравьева: Стараюсь не читать плохие комментарии. Только хорошие, да и те – не всегда.

Щербакова: У меня еще с юниоров привычка следить за всем. Всегда читаю все новости, все равно проверяю, читаю все. Просто умею, наверное, абстрагироваться от всего. Много чего там пишут, это правда. Но, думаю, на мой настрой это не влияет.

– Это ваш первый старт на взрослых. Какие эмоции?

Муравьева: Когда откатала, была очень рада, что чисто. Но старалась не показывать и не выплескивать эмоции. Оставила их на завтрашний день.

– Вы поражаете красотой и вне катка. Вам помогают в создании образа вне льда?

Валиева: Мне костюм выбирает мама. Я вместе с ней принимаю в выборе участие. Ну и очень много людей стоит за этим, они комментируют – нравится или не нравится. Топ, кстати, на жеребьевку выбирала мама. По-моему, удачно!

Муравьева: Мне очень волнительно было в моем образе на жеребьевке, я первый раз была на каблуках. Мама образ подбирала.

Щербакова: А я с подружками часто советуюсь.

– Используете какие-то техники визуализации перед выступлением?

Валиева: Если это помогает, то это секрет. Зачем этим делиться?

– За какой срок поставила тройной аксель и стабилизировала?

Муравьева: На юниорских еще не прыгала. А как поставили, на прокатах стала делать потихоньку. Сейчас почти всегда – чисто.

– Сейчас к вам повышенное внимания, но вы очень юные. Это давление – быть знаменитым? Ответственность чувствуется?

Валиева: На возраст вообще не смотрим, если честно. Делаешь ошибку вне льда – это начинают обсуждать. Стараешься не выделяться, быть со всеми вежливой. Но ведь это же норма!

Муравьева: Вообще не чувствую себя популярной. Стараюсь не чувствовать.

Щербакова: А мне нравится эта ответственность. Больше у популярности положительных моментов, чем отрицательных.

– Четверные в короткой – как относитесь?

Щербакова: Мы подчиняемся тем правилам, которые сейчас существуют. Выступаем только по ним. Это не наша ответственность – думать об их смене. Если такие прыжки разрешат когда-нибудь, то я только за.

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