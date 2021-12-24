Когда два года назад Алена Косторная набрала за короткую программу на чемпионате России 89,86 балла, это казалось космосом. Сезон-2018/19 был сезоном Косторной: она стабильно прыгала тройной аксель, до чемпионата России выиграла в конкуренции с Трусовой и Щербаковой финал Гран-при, а в следующем месяце взяла титул чемпионки Европы (чемпионат России, правда, проиграла Анне).

Более привычные мужчинам оценки выглядели солидно. «Вот бы когда-нибудь за 90!» – думалось болельщикам, которым так нравилось следить за рекордами российских фигуристок, пусть даже внутренние баллы не учитываются ISU. «За 90» случилось спустя два года – Камила Валиева набрала 90,38 с аналогичным Алениному контентом. И восторга именно от баллов, как от революции в женском фигурном катании, совсем нет. Есть недоумение.

Ad

Стоит сразу уточнить – первое место Камилы бесспорно. Она по праву поднялась на высшую строчку с тройным акселем и классно выполненными элементами. Софья Муравьева и Софья Самоделкина, тоже прыгнувшие триксель – юниорки без авторитета и наработанных компонентов. А лутц-риттбергер Анны Щербаковой – контент откуда-то из прошлого четырехлетней давности с отблеском красной пачки. Хотя Аня была убедительна в новой программе, до Питера прошедшей обкатку только одним стартом.

Фигурное катание «Костюм выбирала мама». Валиева выиграла КП с мега-баллами 3 ЧАСА НАЗАД

Анна Щербакова Фото: Getty Images

Краткий взгляд на протокол Валиевой:

только три тройки в GOE, остальные – 4 и 5,

мега-надбавки за тройной аксель,

почти все пятерки за два вращения,

шесть десяток за компоненты.

Простор для роста у судей еще есть, но даже 90,38 – невероятно высокая планка. И не факт, что оправданная. Валиева катается классно, но такие баллы отдают абсурдностью. Судьи считают, что Камила великолепна и абсолютна, и не замечают перетяжки с вероятной сменой ребра на каскаде, которая смотрится неэстетично и по-хорошему заслуживает не самых больших надбавок – точно не четверок.

И уже нельзя сказать, что эти оценки – приятная ачивка, как было в случае с Косторной два года назад. Камиле ставят примерно то же самое и на международных стартах. Ее действующий мировой рекорд, признанный ISU – 87,24. На Олимпиаде при чистом прокате наверняка будет больше – там любят рвать шаблоны. 90,38 балла ограничивают развитие женского фигурного катания, упираясь в потолок. Получается, Валиева – эталон, и сделать лучше попросту нельзя? Но это не так. А если появится более совершенная фигуристка, которая заслуживает баллов еще выше? А шкала не резиновая – она имеет совершенно четкий предел как в технической части, так и в компонентной.

Еще раз: Камила – отличная фигуристка, которая заслуженно лидирует после короткой программы. Но ее завышенные баллы заведут женскую одиночку в тупик. Если оценки продолжат ставить аналогичным образом в следующие сезоны, кто-то не сможет прогрессировать – будет некуда или незачем. Если их начнут занижать, снова оставляя запас, фигуристки следующих поколений будут думать, что не доработали до показателей Валиевой. Видимо, ISU следует снова задуматься о реформе судейской системы.

Камила Валиева Фото: Getty Images

Как выступили остальные? Что с квалификацией в Пекин?

Очередь на чемпионат Европы, а потом и в Пекин, выглядит следующим образом: Валиева, Щербакова, Трусова, Туктамышева, Синицына (!), Хромых. Трусова ошиблась на тройном акселе, Туктамышева вдобавок к падению прыгнула каскад 3-2 вместо 3-3, Хромых тоже прицепила к тройному только двойной прыжок. Синицына откаталась безупречно – но в произвольной, конечно, не потреплет нервы конкуренткам: Ксения никогда не показывала на соревнованиях элементы ультра-си.

Вышеперечисленные фигуристки расположились не на местах с пятого по шестое. Между Валиевой и Щербаковой сперва вклинилась Софья Муравьева – юниорка Евгения Плющенко, исполнившая тройной аксель. Позже результат пересмотрели и дали Муравьевой минус балл за затяжку старта – теперь она третья. А четвертая – Софья Самоделкина из ЦСКА. Тоже юниорка и тоже с тройным акселем. А Туктамышеву и Хромых опередила Аделия Петросян.

Елизавета уронила фирменный триксель, который не сбоил на протяжении стольких стартов, в самый неподходящий момент. «Такая жизнь. Раньше раскрылась», – резюмировал очевидное Алексей Мишин, встречая фигуристку у бортика.

«Этот спорт слишком жесток. Туктамышева чисто катала каждую короткую программу в этом сезоне, но ошиблась тогда, когда чистый прокат был ей нужнее всего», – посочувствала Лизе олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель.

Старт произвольной программы – 25 декабря в 18:00 по московскому времени. Валиева безусловно недосягаема, но борьба за второе и третье места (как в общем, так и в виртуальном зачете среди взрослых) ни в коем случае не окончена. Щербакова, Трусова и Хромых расчехлят квады, Туктамышева попытается приземлить два трикселя, Муравьева и Самоделкина – удивить элементами ультра-си тех, кто не смотрел юниорские этапы Гран-при.

КТО ПОЕДЕТ НА ОЛИМПИАДУ? Валиева, Щербакова, Трусова Валиева, Щербакова, Туктамышева Валиева, Щербакова, Хромых Валиева, Трусова, Туктамышева Валиева, Трусова, Хромых Валиева, Туктамышева, Хромых Щербакова, Трусова, Туктамышева Щербакова, Трусова, Хромых Щербакова, Туктамышева, Хромых Трусова, Туктамышева, Хромых

Полные результаты женской короткой программы – здесь . А тут – лайв-трансляция: вдруг кто-то не видел, как это было?

Чемпионат России Мега-юниорку Этери не допустили на ЧР. Кто-то еще потеснит взрослых? ВЧЕРА В 06:01