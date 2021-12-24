Когда два года назад Алена Косторная набрала за короткую программу на чемпионате России 89,86 балла, это казалось космосом. Сезон-2018/19 был сезоном Косторной: она стабильно прыгала тройной аксель, до чемпионата России выиграла в конкуренции с Трусовой и Щербаковой финал Гран-при, а в следующем месяце взяла титул чемпионки Европы (чемпионат России, правда, проиграла Анне).
Более привычные мужчинам оценки выглядели солидно. «Вот бы когда-нибудь за 90!» – думалось болельщикам, которым так нравилось следить за рекордами российских фигуристок, пусть даже внутренние баллы не учитываются ISU. «За 90» случилось спустя два года – Камила Валиева набрала 90,38 с аналогичным Алениному контентом. И восторга именно от баллов, как от революции в женском фигурном катании, совсем нет. Есть недоумение.
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Стоит сразу уточнить – первое место Камилы бесспорно. Она по праву поднялась на высшую строчку с тройным акселем и классно выполненными элементами. Софья Муравьева и Софья Самоделкина, тоже прыгнувшие триксель – юниорки без авторитета и наработанных компонентов. А лутц-риттбергер Анны Щербаковой – контент откуда-то из прошлого четырехлетней давности с отблеском красной пачки. Хотя Аня была убедительна в новой программе, до Питера прошедшей обкатку только одним стартом.
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Анна Щербакова
Фото: Getty Images
Краткий взгляд на протокол Валиевой:
- только три тройки в GOE, остальные – 4 и 5,
- мега-надбавки за тройной аксель,
- почти все пятерки за два вращения,
- шесть десяток за компоненты.
Простор для роста у судей еще есть, но даже 90,38 – невероятно высокая планка. И не факт, что оправданная. Валиева катается классно, но такие баллы отдают абсурдностью. Судьи считают, что Камила великолепна и абсолютна, и не замечают перетяжки с вероятной сменой ребра на каскаде, которая смотрится неэстетично и по-хорошему заслуживает не самых больших надбавок – точно не четверок.
И уже нельзя сказать, что эти оценки – приятная ачивка, как было в случае с Косторной два года назад. Камиле ставят примерно то же самое и на международных стартах. Ее действующий мировой рекорд, признанный ISU – 87,24. На Олимпиаде при чистом прокате наверняка будет больше – там любят рвать шаблоны. 90,38 балла ограничивают развитие женского фигурного катания, упираясь в потолок. Получается, Валиева – эталон, и сделать лучше попросту нельзя? Но это не так. А если появится более совершенная фигуристка, которая заслуживает баллов еще выше? А шкала не резиновая – она имеет совершенно четкий предел как в технической части, так и в компонентной.
Еще раз: Камила – отличная фигуристка, которая заслуженно лидирует после короткой программы. Но ее завышенные баллы заведут женскую одиночку в тупик. Если оценки продолжат ставить аналогичным образом в следующие сезоны, кто-то не сможет прогрессировать – будет некуда или незачем. Если их начнут занижать, снова оставляя запас, фигуристки следующих поколений будут думать, что не доработали до показателей Валиевой. Видимо, ISU следует снова задуматься о реформе судейской системы.
Камила Валиева
Фото: Getty Images
Как выступили остальные? Что с квалификацией в Пекин?
Очередь на чемпионат Европы, а потом и в Пекин, выглядит следующим образом: Валиева, Щербакова, Трусова, Туктамышева, Синицына (!), Хромых. Трусова ошиблась на тройном акселе, Туктамышева вдобавок к падению прыгнула каскад 3-2 вместо 3-3, Хромых тоже прицепила к тройному только двойной прыжок. Синицына откаталась безупречно – но в произвольной, конечно, не потреплет нервы конкуренткам: Ксения никогда не показывала на соревнованиях элементы ультра-си.
Вышеперечисленные фигуристки расположились не на местах с пятого по шестое. Между Валиевой и Щербаковой сперва вклинилась Софья Муравьева – юниорка Евгения Плющенко, исполнившая тройной аксель. Позже результат пересмотрели и дали Муравьевой минус балл за затяжку старта – теперь она третья. А четвертая – Софья Самоделкина из ЦСКА. Тоже юниорка и тоже с тройным акселем. А Туктамышеву и Хромых опередила Аделия Петросян.
Елизавета уронила фирменный триксель, который не сбоил на протяжении стольких стартов, в самый неподходящий момент. «Такая жизнь. Раньше раскрылась», – резюмировал очевидное Алексей Мишин, встречая фигуристку у бортика.
«Этот спорт слишком жесток. Туктамышева чисто катала каждую короткую программу в этом сезоне, но ошиблась тогда, когда чистый прокат был ей нужнее всего», – посочувствала Лизе олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель.
Старт произвольной программы – 25 декабря в 18:00 по московскому времени. Валиева безусловно недосягаема, но борьба за второе и третье места (как в общем, так и в виртуальном зачете среди взрослых) ни в коем случае не окончена. Щербакова, Трусова и Хромых расчехлят квады, Туктамышева попытается приземлить два трикселя, Муравьева и Самоделкина – удивить элементами ультра-си тех, кто не смотрел юниорские этапы Гран-при.
КТО ПОЕДЕТ НА ОЛИМПИАДУ?
Успех юниорок, которые могут отобрать медали у взрослых, был предсказуем – на Eurosport.ru можно почитать о Муравьевой, Самоделкиной, Петросян и их ровесницах.
Полные результаты женской короткой программы – здесь. А тут – лайв-трансляция: вдруг кто-то не видел, как это было?
Танцевальный турнир завершился скандалом – болельщики недовольны вторым местом Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. «Милохин лучше катит», – пишут про дочь Тутберидзе в соцсетях.
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