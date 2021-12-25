Российская фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин побывали на шоу «Вечерний Ургант» и рассказали о поцелуе в конце одного из номеров «Ледникового периода».
Ургант: Вашего поцелуя еще не было в эфире, но все о нем говорят. Вы нам объясните, насколько нужно обладать выдержкой, профессионализмом, чтобы ничего между вам нет, а тут – раз? В эпоху пандемии!
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Медведева: У нас QR-коды есть.
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Милохин: Нас держит в плену Илья Авербух. Вернее, держал, пока не кончились съемки проекта.
Медведева: И он нас заставлял.
Милохин: Заставлял нас целоваться.
Ургант: Как Илья это репетирует? Он сам проверяет эти вещи?
Милохин: Мы не репетировали ни разу.
Медведева: Он – только с Лизой Арзамасовой.
Недавно Даня Милохин и Евгения Медведева рассказали о «Ледниковом периоде», шипперах и отношении к Алине Загитовой.
Фигуристка снялась в клипе блогера и Николая Баскова. Кого она сыграла?
Источник: Первый канал.
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