Российский тренер Этери Тутберидзе дала интервью Первому каналу и рассказала о проблемах с Алиной Загитовой, травме Алены Косторной, отношениях с дочерью и распорядке дня.

О распорядке дня

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Стараюсь не вставать раньше, чем в 8:30 утра. Дальше я очень люблю медленное утро: выехать из дома в 10:45-11:00. Где-то 2,5 часа на сборы мне надо. В 11:45 начинается тренировка, я к 12 подъезжаю. Первые полчаса они раскатываются, все продумано. Где-то в девять я приезжаю домой. Я не дисциплинированная. Когда уставший, думаешь: «Сейчас я все быстренько сделаю и к 11 лягу спать». Потом смотришь: время уже час, полвторого. Еще я очень люблю на диване перед телевизором заснуть. И понимаю, что где-то в 3-4 надо будет встать, так тяжело перейти.

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О характере Загитовой

Пришла слабенькая девочка, но очень такая складная. Такая, знаете, красивая слива. Сочная. Я взяла ее, потом выгнала, потому что она начала лениться. На тот момент она в Москве жила с мамой, мама не включалась. А я переживала, потому что они переехали из Ижевска, снимали здесь квартиру, тратили какие-то деньги, чтобы жить в Москве. Поэтому я приняла решение ее выгнать. Потому пришла бабушка и пообещала, что она будет заниматься Алиной. У нас было условие, что мама не будет жить в Москве и практически не будет ее посещать до олимпийской медали. И мама выдержала. А потом приехала, и Алина сразу стала девочкой. Маминой дочкой, которая уже не хотела 12 часов проводить на катке, потому что есть мама рядом.

Алина Загитова Фото: Instagram

О травме Косторной

Не знаю, кто ей запретил комментировать. Мне кажется, она, наоборот, могла совершенно спокойно рассказать, что она упала, и у нее трещина на косточке какого-то пальца. Здесь вообще глобальная история. Можно по-разному к этому относиться – может, какая-то жестокость или еще что-то. Но, честно, я считаю, что можно было попробовать и кататься с этой травмой. Потому что Евгения Медведева на чемпионате России каталась с гипсом на руке, и никто об этом даже не знал. И она прекрасно выиграла тот чемпионат России.

Конечно, есть какие-то травмы, несовместимые с продолжением в данный момент, надо, чтобы все зажило. А есть какие-то травмы, с которыми спортсмены годами катаются. Тем более здесь – олимпийский чемпионат России, отбор. Мне кажется, надо было тренироваться, надо было пробовать. Но обидно. Мне кажется, что можно было, может, я ошибаюсь. Нет какой-то формулы, как состояться человеком. Может быть, она, упустив все свои возможности в спорте, станет суперизвестной и кем-то там популярным. Я не знаю. Для всех разные понятия, что такое хорошо и что такое плохо. Мне обидно, потому что я считаю, что здесь упущенные возможности. Я считаю, что с такой травмой можно было кататься.

Алена Косторная Фото: Getty Images

О завершении карьеры Загитовой

Сложная стала Алина. Она стала такая, какая она и была у нас до того, как я ее выгнала. Понимая, что она уже не тратит 12 часов на катке, совершенно она не в таком шейпе, не хочет она ехать и перед всем миром кататься, понимая, что она не так сильна, может проиграть... Она не приходила на тренировки – не потому что она ленилась, просто не могла преодолеть это морально. А потом она сидела дома, не собирала чемоданы. Мы понимали, что она сейчас и в аэропорт опоздает. Я тогда позвонила сотрудникам «Самбо-70» и попросила собрать ее чемодан и просто привезти ее в аэропорт на машине.

Иногда читаешь эти заголовки, где мы Алину слили, она хотела продолжать кататься, а мы ей не дали, потому что у нас там следующие попрыгушки шли. Это оскорбление. Ради них мы кого-то сливали. Да нет, мне кажется, мы максимально Алину провели. И уже осознавая, что вот все, мы ей поставили программу Me Voy – «Я ухожу», чтобы она перед зрителями была честна. И опять нас обвиняли, зачем мы ей поставили такую программу «Я ухожу», если она хочет продолжать кататься.

О дочери

У меня только одна фаворитка – моя дочка. Остальным я даю максимум, что могу дать. Когда приезжаю, мы с Дианой ругаемся за каждую недотянутую ногу. Переживаю, скучаю по ней. Когда мне присылают видео, начинаю ей названивать, обвожу, где мне кажется, что недоработано. «У меня есть тренер, мам». Я ей пытаюсь объяснить: «Диана, может, я что-то могу сделать для тебя полезное». Она меня слушает, просто все равно бодается, как и положено бодаться с родителем.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин Фото: Getty Images

О возрастном цензе

Первый чемпионат России выиграла Аделина Сотникова в 13 лет – почему не смущало? Сейчас в 13 лет они уже не выходят, уже есть запрет. Девочки, которые вышли сейчас из юниорок, – Хромых, Усачева, Валиева. И вот эти девушки, представляете, катались бы на равных с детьми. А они уже девушки. Вот Майя Хромых вышла бы, здравствуйте.

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