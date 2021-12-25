На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге стартует произвольная программа одиночниц, где распределятся не только призовые места, но и обладательницы путевок на чемпионат Европы и, скорее всего, Олимпийские игры в Пекине. Фигуристкам наконец-то разрешены четверные прыжки, и мы увидим впечатляющую борьбу за медали.

Первая шестерка выйдет на лед в 18:00, а мы начнем с середины второй разминки – Майя Хромых выступит первой из претенденток на Игры. Затем – Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Анна Щербакова и наконец Камила Валиева.

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А пока ждем, можно проголосовать в опросе:

КТО ПОЕДЕТ НА ОЛИМПИАДУ? Валиева, Щербакова, Трусова Валиева, Щербакова, Туктамышева Валиева, Щербакова, Хромых Валиева, Трусова, Туктамышева Валиева, Трусова, Хромых Валиева, Туктамышева, Хромых Щербакова, Трусова, Туктамышева Щербакова, Трусова, Хромых Щербакова, Туктамышева, Хромых Трусова, Туктамышева, Хромых

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