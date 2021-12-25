На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге стартует произвольная программа одиночниц, где распределятся не только призовые места, но и обладательницы путевок на чемпионат Европы и, скорее всего, Олимпийские игры в Пекине. Фигуристкам наконец-то разрешены четверные прыжки, и мы увидим впечатляющую борьбу за медали.
Первая шестерка выйдет на лед в 18:00, а мы начнем с середины второй разминки – Майя Хромых выступит первой из претенденток на Игры. Затем – Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Анна Щербакова и наконец Камила Валиева.
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