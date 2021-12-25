Камила Валиева из группы Этери Тутберидзе впервые стала чемпионкой России, выиграв турнир в Санкт-Петербурге. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзовую – Анна Щербакова.

Валиева исполнила в произвольной программе тройной аксель, четверной сальхов и два четверных тулупа. Судьи оценили ее прокат в 193,10 балла, сумма за короткую и произвольную – 283,48. Камила обновила оба мировых рекорда – но они не будут засчитаны ISU, так как были показаны на национальном старте.

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Трусова получила за оба проката 248,65 балла. Она исполнила три четверных прыжка: сольный флип, а также два лутца в каскадах. Тулуп не получился – фигуристка упала. Общая оценка Щербаковой – 239,56. Анна упала с четверного флипа и не делала других попыток исполнения квадов.

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Елизавета Туктамышева финишировала на седьмом месте, приземлив два тройных акселя.

Полные результаты

1. Камила Валиева – 283,48

2. Александра Трусова – 248,65

3. Анна Щербакова – 239,56

4. Аделия Петросян – 233,97

5. Софья Самоделкина – 233,09

6. Софья Муравьева – 230,31

7. Елизавета Туктамышева – 224,40

8. Майя Хромых – 217,18

9. Ксения Синицына – 204,61

10. Вероника Яметова – 191,37

11. Софья Самодурова – 184,26

12. Анастасия Зинина – 181,45

13. Валерия Шульская – 180,92

14. Анастасия Морозова – 180,57

15. Ксения Гущина – 171,62

16. Полина Свириденко – 166,02

17. Арина Онищенко – 163,56

18. Вероника Петеримова – 155,40

Произвольная программа

1. Камила Валиева – 193,10

2. Александра Трусова – 174,44

3. Аделия Петросян – 160,68

4. Анна Щербакова – 158,10

5. Софья Самоделкина – 156,35

6. Елизавета Туктамышева – 153,12

7. Софья Муравьева – 149,44

8. Майя Хромых – 147,82

9. Ксения Синицына – 133,86

10. Вероника Яметова – 131,65

11. Валерия Шульская – 119,29

12. Анастасия Морозова – 118,29

13. Ксения Гущина – 118,01

14. Софья Самодурова – 115,96

15. Анастасия Зинина – 112,51

16. Полина Свириденко – 106,97

17. Арина Онищенко – 106,05

18. Вероника Петеримова – 94,22

Одиночницы разыграли последний комплект наград. Узнай (или вспомни) результаты мужчин танцоров и спортивных пар.

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