Камила Валиева из группы Этери Тутберидзе впервые стала чемпионкой России, выиграв турнир в Санкт-Петербурге. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзовую – Анна Щербакова.
Валиева исполнила в произвольной программе тройной аксель, четверной сальхов и два четверных тулупа. Судьи оценили ее прокат в 193,10 балла, сумма за короткую и произвольную – 283,48. Камила обновила оба мировых рекорда – но они не будут засчитаны ISU, так как были показаны на национальном старте.
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Трусова получила за оба проката 248,65 балла. Она исполнила три четверных прыжка: сольный флип, а также два лутца в каскадах. Тулуп не получился – фигуристка упала. Общая оценка Щербаковой – 239,56. Анна упала с четверного флипа и не делала других попыток исполнения квадов.
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Елизавета Туктамышева финишировала на седьмом месте, приземлив два тройных акселя.
Полные результаты
1. Камила Валиева – 283,48
2. Александра Трусова – 248,65
3. Анна Щербакова – 239,56
4. Аделия Петросян – 233,97
5. Софья Самоделкина – 233,09
6. Софья Муравьева – 230,31
7. Елизавета Туктамышева – 224,40
8. Майя Хромых – 217,18
9. Ксения Синицына – 204,61
10. Вероника Яметова – 191,37
11. Софья Самодурова – 184,26
12. Анастасия Зинина – 181,45
13. Валерия Шульская – 180,92
14. Анастасия Морозова – 180,57
15. Ксения Гущина – 171,62
16. Полина Свириденко – 166,02
17. Арина Онищенко – 163,56
18. Вероника Петеримова – 155,40
Произвольная программа
1. Камила Валиева – 193,10
2. Александра Трусова – 174,44
3. Аделия Петросян – 160,68
4. Анна Щербакова – 158,10
5. Софья Самоделкина – 156,35
6. Елизавета Туктамышева – 153,12
7. Софья Муравьева – 149,44
8. Майя Хромых – 147,82
9. Ксения Синицына – 133,86
10. Вероника Яметова – 131,65
11. Валерия Шульская – 119,29
12. Анастасия Морозова – 118,29
13. Ксения Гущина – 118,01
14. Софья Самодурова – 115,96
15. Анастасия Зинина – 112,51
16. Полина Свириденко – 106,97
17. Арина Онищенко – 106,05
18. Вероника Петеримова – 94,22
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