Самый популярный вид в фигурном катании всегда оставляют напоследок в зависимости от страны. В Японии уже разыграли медали национального чемпионата одиночницы, но впереди – произвольная программа мужчин, где Юдзуру Ханю будет пробовать четверной аксель. Во Франции собирают танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, в США идут на квады Нэтана Чена. На чемпионате России трибуны «Юбилейного» заполнены, конечно же, во время женской произволки.

И там правда было, на что посмотреть – а как иначе? Фигуристки (как взрослые, так и юниорки) приземлили 13 четверных прыжков (и еще пять попыток были неудачными) и четыре тройных акселя. Это мощнейший уровень женского фигурного катания. Давайте еще раз пройдемся по порядку:

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Анастасия Зинина упала с двух четверных тулупов,

Майя Хромых неудачно приземлила четверной сальхов, но сделала тулуп в каскаде с тройным,

Ксения Синицына упала с четверного тулупа,

Елизавета Туктамышева сделала два тройных акселя – сольный и в каскаде с двойным тулупом,

Аделия Петросян исполнила два четверных риттбергера – сольный и в каскаде с двойным тулупом,

Александра Трусова приземлила четверной флип, упала с четверного тулупа, а потом сделала два каскада: четверной лутц-ойлер-тройной сальхов и четверной лутц-тройной тулуп,

Софья Самоделкина прыгнула четверной лутц и два четверных сальхова в каскадах,

Софья Муравьева чисто сделала каскад тройной аксель-двойной тулуп и сольный триксель со степ-аутом,

Анна Щербакова упала с четверного флипа,

Камила Валиева исполнила четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп-тройной тулуп и четверной тулуп-тройной сальхов через ойлер.

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Такого фестиваля разных четверных (чисто были исполнены все четыре вида – кроме, конечно, акселя) не бывает ни на одном другом турнире. Это нечасто встретишь на чемпионате мира в мужском одиночном, а в женском на чемпионате России – пожалуйста. Практически все девчонки могут быть довольны собой: и те, кто откатал идеально чисто, и те, кто пошел на сложный контент, но справился с ним не целиком – им есть, куда расти и над чем работать. А у потрясающих юниорок Петросян, Муравьевой, Самоделкиной и Зининой есть время.

Но судьи снова превратили старания фигуристок в театр абсурда. О запущенных в космос оценках Валиевой мы рассуждали вчера – это же повторилось сегодня. 24 десятки за компоненты – возможно, это тоже какой-то очередной рекорд, мировой и бессмысленный, который обесценивает развитие женской фигурки в принципе. Но сегодня не об этом, а о распределении на подиуме других фигуристок. Ведь Камила сделала все потрясающе и заслуженно стала чемпионкой России. Большие вопросы – по Щербаковой. Возможно, она лишила Туктамышеву Олимпиады, а Петросян – бронзы чемпионата России.

Щербакова упала, но обошла Туктамышеву на 15 баллов

Анна заняла третье место с результатом в 239,56 балла, Елизавета стала седьмой, набрав 224,40 балла. Разница в 15,16 очка – это разница между двумя безошибочными прокатами и двумя, сделанными с падениями и помарками. Или между чистыми с несколькими элементами ультра-си и добротными с тройными прыжками. Или между классным катанием чемпионки мира и юниорки.

Анна Щербакова с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом Фото: Getty Images

Но ни одно из этих условий не было выполнено на чемпионате России между Щербаковой и Туктамышевой. У обеих – по одному падению с ультра-си: Лиза упала с тройного акселя в короткой программе, Аня – с четверного флипа в произвольной. Обе сделали по помарке: Туктамышева прыгнула каскад 3-2 вместо 3-3 в короткой, Щербакова неудачно исполнила лутц-риттбергер в произвольной.

Но Елизавета ответила двумя трикселями, а Анна не пошла на другие ультра-си после неудачи с флипом. Так неужели остальные элементы Щербаковой – более простые прыжки, вращения, дорожки шагов, а также компоненты – были настолько лучше Лизиных? Аж на 15 баллов? Такого не может быть ни при каких раскладах, и это очередное судейское решение в пользу действующей чемпионки мира. Которую и на том турнире поставили выше Туктамышевой не вполне оправданно.

По-хорошему, перед Олимпиадой ФФККР должна дополнительно просматривать обеих фигуристок – может, устраивать им закрытые (или открытые) прокаты по типу Плющенко-2014, или сделать ход конем и отправить обеих на чемпионат Европы, а всем все доказавшую Валиеву оставить дома. Или дать отдохнуть Трусовой – под предлогом «поберечь после травмы». Но, кажется, все уже решено, хотя федерация пыталась подчеркивать об итоговом отборе через январский Евро в Таллине.

«Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду. Надеюсь, что они еще поработают. Но сейчас нужно отдыхать», – заявила Тутберидзе в эфире Первого канала, даже не рассматривая вариант, что по изначально заявленным критериям третье место не обеспечивает путевку в Пекин.

«Хочу поздравить девочек с отбором на чемпионат мира и Олимпийские игры», – простодушно сказала на пресс-конференции Камила. Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина попыталась намекнуть, что после чемпионата Европы все может измениться – но, кажется, все все уже поняли.

Гениальную юниорку Петросян лишили бронзы

Напоминаем – Щербакова получила 239,56 балла. Следом на четвертом месте расположилась 14-летняя Аделия Петросян, которая тоже тренируется в «Хрустальном». На дебютном чемпионате России она чисто откатала короткую программу, а в произвольной приземлила два четверных риттбергера. Аделия – первая в истории фигуристка, сделавшая этот прыжок на соревнованиях ISU: такое не удавалось даже Саше Трусовой.

Уверенное и яркое катание должно было принести Аделии бронзу в Санкт-Петербурге, но не сложилось – ей поставили 233,97 балла, и Щербакова с уроненным квадом и ошибкой на каскаде оказалась выше. Петросян выиграла разве что по произвольной программе. Но разве может быть такое, чтобы фигуристка с падением и помаркой выигрывала у фигуристки с двумя чистыми четверными? Даже если это чемпионка мира и юниорка? А как фигуристка с падением и помаркой может стоять на пьедестале с бронзой, если ниже расположились спортсменки с чистыми прокатами и квадами? Это не только Петросян – это еще и Софья Самоделкина.

Здравый смысл отказывается отвечать на эти вопросы – придется оставить их риторическими. А пока ответье вы.

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