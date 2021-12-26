Евгения Медведева и Даня Милохин поучаствовали в программе Первого канала «Кто хочет стать миллионером?», чтобы побороться за три миллиона.

Евгения сразу взяла на себя инициативу и уверенно отвечала на вопросы, поясняя почему сделала тот или иной выбор. «Эта Медведева только и ждала своего часа!» – отметил ведущий программы Дмитрий Дибров.

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Участники «Ледникового периода» ответили на 12 вопросов из 15, и выиграли 200 тысяч рублей. Камнем преткновения оказался вопрос: «Сколько родных детей было в семье Ростовых в романе «Война и мир». Но ребята совсем не расстроились, что им не удалось взять главный приз, а выигрыш они направят в благотворительный фонд «Помощь», попечителем которого является Медведева.

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