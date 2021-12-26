В рамках чемпионата Японии двукратный Олимпийский чемпион Юдзуру Ханю первым в мире исполнил четверной аксель на соревнованиях.
Ханю зашел на него первым элементом в произвольной программе, но выехал на две ноги с недокрутом в пол-оборота. Ранее Юдзуру стал первым в короткой программе.
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Перед стартом чемпионата Японии Ханю также выполнил четверной аксель во время тренировки.
А на чемпионате России золотую медаль выиграл Марк Кондратюк – пока обошелся без четверного акселя.
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