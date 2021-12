В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. В последний день фигуристы продемонстрировали показательные номера – смотрим самые красочные снимки прокатов.

Победительница женских одиночных соревнований Камила Валиева выступила с постановкой под композицию Shutting Down Grace’s Lab из фильма «Аватар».

Камила Валиева Фото: Getty Images

Чемпионка мира Анна Щербакова вышла на лед с показательным номером «Жар-птица», с которым она уже выступала ранее.

Анна Щербакова Фото: Getty Images

Александра Трусова показала номер по мотивам фильма «Чудо-женщина».

Александра Трусова Фото: Getty Images

Евгения Медведева продемонстрировала новую программу под названием Alegria, а после проката поздравила зрителей с Новым годом.

Евгения Медведева Фото: Getty Images

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательным номером под песню Манижи «Я».

Алина Загитова Фото: Getty Images

Елизавета Туктамышева показала постановку под песню Toxic Бритни Спирс.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Победитель чемпионата России среди мужчин Марк Кондратюк представил номер под песню Crandles группы Sub Urban.

Марк Кондратюк Фото: Getty Images

Михаил Коляда выступал под песню Муслима Магомаева «О, море, море».

Михаил Коляда Фото: Getty Images

Диана Дэвис и Глеб Смолкин исполнили номер под песню Everybody Wants To Be a Cat.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Getty Images

Евгения Тарасова и Владимир Морозов представили показательный номер под саундтрек из фильма «Титаник».

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Getty Images

В танцах на льду тоже скандал – болельщики недовольны вторым местом Дианы Дэвис и Глеба Смолкина . «Милохин лучше катит», – пишут про дочь Тутберидзе в соцсетях.

