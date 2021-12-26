В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. В последний день фигуристы продемонстрировали показательные номера – смотрим самые красочные снимки прокатов.
Победительница женских одиночных соревнований Камила Валиева выступила с постановкой под композицию Shutting Down Grace’s Lab из фильма «Аватар».
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Камила Валиева
Фото: Getty Images
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Чемпионка мира Анна Щербакова вышла на лед с показательным номером «Жар-птица», с которым она уже выступала ранее.
Анна Щербакова
Фото: Getty Images
Александра Трусова показала номер по мотивам фильма «Чудо-женщина».
Александра Трусова
Фото: Getty Images
Евгения Медведева продемонстрировала новую программу под названием Alegria, а после проката поздравила зрителей с Новым годом.
Евгения Медведева
Фото: Getty Images
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательным номером под песню Манижи «Я».
Алина Загитова
Фото: Getty Images
Елизавета Туктамышева показала постановку под песню Toxic Бритни Спирс.
Елизавета Туктамышева
Фото: Getty Images
Победитель чемпионата России среди мужчин Марк Кондратюк представил номер под песню Crandles группы Sub Urban.
Марк Кондратюк
Фото: Getty Images
Михаил Коляда выступал под песню Муслима Магомаева «О, море, море».
Михаил Коляда
Фото: Getty Images
Диана Дэвис и Глеб Смолкин исполнили номер под песню Everybody Wants To Be a Cat.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Фото: Getty Images
Евгения Тарасова и Владимир Морозов представили показательный номер под саундтрек из фильма «Титаник».
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Фото: Getty Images
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В танцах на льду тоже скандал – болельщики недовольны вторым местом Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. «Милохин лучше катит», – пишут про дочь Тутберидзе в соцсетях.
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