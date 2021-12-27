Чемпионат России по фигурному катанию завершился. Награды нашли героев, а самые горячие поклонники до сих пор обсуждают результаты соревнований. Но турнир не принес бы столько эмоций, если бы не феноменальная поддержка трибун. Болельщики заряжали в поддержку спортсменов и бесстрашно защищали новичков и любимчиков перед бескомпромиссным, но неоднозначным судейством. Чемпионат страны рисковал стать одним из самых скандальных, но его спасли фанаты на трибунах.

Мгновенная реакция

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Уже первый день чемпионата выдался жарким. Александр Самарин открывал соревнования среди мужчин. Саша спас каскад четверной лутц – тройной тулуп, а затем рухнул с четверного флипа. Падение выглядело действительно жутким: парень жестко приземлился прямо на грудь и попутно разбил подбородок. Болельщики гулко охнули и принялись поддерживать Александра. Как и подобает герою настоящего боевика, Самарин в образе Нео из «Матрицы» закончил прокат в крови. Пока режиссер трансляции смаковал ругающегося после падения Сашу, фанаты со всех сторон кричали спортсмену слова поддержки.

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Точкой кипения четверга стало выступление Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Зажигательная короткая программа завела трибуны – Тиффани приняли действительно тепло и даже скандировали ее имя. Однако судьи решили испортить праздник фанатам танцевального дуэта. Прокат в ритм-танце получился действительно неидеальным. Но сами Загорски и Гурейро были довольны – улыбались и смеялись после ухода со льда. Улыбки исчезли после объявления оценок – 79,36 балла. И тут трибуны устроили настоящий шквал оскорблений в сторону судейской бригады. «Что-о-о-о?!» «Позор!», «Хватит тянуть Тутберидзе!», «Мало!», «Купили!» – зрители сходили с ума и точно не собирались мириться с таким положением дел.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро Фото: Getty Images

Второй день продолжил удивлять. Марк Кондратюк выдал прокат жизни и чувственным катанием заставил болельщиков плакать. А вот падения Евгения Семененко дали повод для настоящих философских рассуждений на трибунах. «Просто не может Воланд победить Иисуса Христа. Добро всегда побеждает зло. Иначе жизнь теряет всякий смысл!» – зрители строили настоящие теории заговора и вышивали мистические смыслы программ Кондратюка и Семененко. Ведь Марк катался под отрывок из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда», а программа Жени поставлена под музыку из фильма «Мастер и Маргарита». Ну а те, кто остался в стороне от размышлений о сакральных значениях прокатов, заряжали: «Марка на Олимпиаду».

Трибуны поддерживают Марка Кондратюка Фото: Getty Images

Мишкопад и овации Императрице

После падения с тройного акселя в короткой программе Елизавете Туктамышевой было нечего терять в олимпийском отборе. Плакать или волноваться, бояться будущего или низких оценок было поздно. Лиза выходила на лед, не думая о том, что ее ждет после этого проката. В спортивной жизни Туктамышевой было достаточно драматичных моментов, и фигуристка умеет справляться с карьерными трагедиями. Поэтому в произвольной Лиза выбрала единственно верный вариант – танцевать. Безоглядно влюбленный в Лизу «Юбилейный» превратился в единый живой организм. А поклонники фигурного катания стали больше похожи на безбашенных футбольных ультрас. Но обошлось без выломанных стульев и избитых противников – счастливые фанаты оглушительно и восторженно кричали «Стой!» на каждом прыжке.

Все, что могла, Туктамышева сделала чисто. Когда музыка остановилась, Лиза вздрогнула: то ли от испуга, то ли от удивления. Даже показалось, что у оператора дрожит камера, – таким фантастическим шумом встретил «Юбилейный» свою Императрицу. Туктамышева подняла зал, который исступленно кричал ее имя. С Олимпиадой или без – Лиза все равно останется в истории фигурного катания как одна из великих. И трибуны, искупавшие спортсменку в овациях, это только подтвердили.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Анне Щербаковой болельщики снова подарили огромное количество плюшевых мишек. На этот раз игрушки были в разы меньше, чем знаменитый медведь из Китая с Гран-при в 2019 году. Однако плюшевые хищники атаковали лед «Юбилейного», а особо крупных представителей «цветочные дети» уносили вчетвером. На пресс-конференции Аня рассказала, что будет делать с игрушками:

Уже с мамой даже обсудили, сколько еще полок выделим под эти игрушки. Всегда везу трофеи с соревнований к себе домой. Спасибо огромное болельщикам за их отношение, за их любовь и за этот невероятный мишкопад.

Плюшевый мишка для Анны Щербаковой Фото: Getty Images

Не осталась без игрушек и Александра Трусова. После исполнения короткой программы на Сашу обрушился настоящий дождь из мягких ракет. А после произвольной болельщики выбросили на лед десятки плюшевых далматинцев.

Фигуристы – о поддержке трибун

Отметили теплый прием и спортсмены. Никита Кацалапов был в восторге от атмосферы на трибунах: «Каталось так легко вообще! Ваня [Букин] после своего проката подошел, сказал, как там на льду круто. И я после этого вообще перестал волноваться. А когда зрители встретили нас, просто получил такое непередаваемое удовольствие! Смотрел во время проката только на Вику, а она, не отрываясь, смотрела на меня. Пока был там, думал и даже не хотел, чтобы этот момент вообще заканчивался».

Поблагодарил домашних болельщиков и Александр Галлямов:

«Рады, что смогли порадовать домашнюю публику, по-моему, все здорово. Нам сегодня было очень комфортно здесь».

«Про выступление не буду говорить ничего. Только про обстановку здесь. Зрители так здорово поддерживали, все очень понравилось, за это им спасибо», – сказал Андрей Мозалев.

Новоиспеченная чемпионка России Камила Валиева тоже выразила трибунам отдельный респект: «Сегодня была очень хорошая поддержка зала. Счастлива, что собралась. Меня трясло, но собралась благодаря этой атмосфере».

Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова Фото: Getty Images

Трибуны все видят

Со времен, когда в судейскую бригаду летели бутылки и гнилые апельсины, прошло уже много лет. Но болельщики, которые сидят прямо на стадионе во время соревнований – дополнительное давление и ответственность для судей. Если бы на чемпионат России не пустили зрителей и соревнования проводились при пустых трибунах, то судейского беспредела было бы куда больше. Возможно, объявление о дедакшене Софьи Муравьевой произошло уже после окончания соревнований именно из-за предполагаемой «слишком бурной» реакции зала.

И Щербакова, и Муравьева катали короткую не в заключительной, а во второй группе участниц. После нее обыкновенно объявляется перерыв на заливку льда. Времени заметить ошибку и привести протокол в соответствие у судейства было предостаточно. Нельзя не допустить предположение о том, что на трибунах стало бы менее спокойно. Воевать в комментариях в инстаграме и выражать недовольство прямо во время соревнований – все-таки разные вещи.

Болельщики на трибунах «Юбилейного» Фото: Getty Images

Чемпионат России выдался нервным и неоднозначным. Судейские недочеты, закулисные игры, завышенные баллы и споры о составах на Олимпийские игры могли окончательно дискредитировать первенство. Однако ситуацию неожиданно спасли зрители на трибунах. Они пришли поддержать своих фаворитов и справились с этой задачей как нельзя лучше.

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