Предолимпийский чемпионат России в Санкт-Петербурге получился максимально скандальным. Болельщики до сих пор перетирают о судействе в женском одиночном катании и танцах, но баллы – вещь в себе, и они действительно подогнаны так, что по букве закона к арбитрам не докопаешься. Только с точки зрения здравого смысла – но он отсутствует, когда речь идет об оценках в фигурном катании.

Но были и реальные ошибки со стороны ФФККР, которые заставляли волосы вставать дыбом. Некоторые косяки, недостойные спортивной федерации, не сделал бы любой рядовой зритель питерского турнира.

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У Муравьевой отняли балл за короткую программу

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После короткой программы одиночниц второе место вслед за Камилой Валиевой занимала юниорка Евгения Плющенко Софья Муравьева с тройным акселем. Она выигрывала менее балла у Анны Щебаковой, и именно в такой расстановке первая тройка пришла на пресс-конференцию. А потом результаты изменили – у Муравьевой отняли балл за задержку на старте и отправили на третье место.

В медиа поднялся ад – Яна Рудковская обвинила в подаче протеста замначальника «Хрустального» и «Самбо-70» Эдуарда Аксенова, и ситуацию прокомментировали все кому не лень после традиционного обзвона от журналистов. Но все было сделано по закону и соответствующему пункту правил – и подача протеста, и снятие балла. Другое дело – что помарка действительно произошла из-за некачественной техники у судей.

«У спортсменки Муравьевой рефери нажал на кнопку снижения, а этот съем не ввелся. Это называется ошибка ввода данных», – объяснил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Юниорку заявили на чемпионат Европы

Спустя два дня Софья снова оказалась в центре громких заголовков. Неожиданно ее включили в состав запасных на чемпионат Европы, который состоится в январе, хотя любой фанат фигурки знает, что Муравьева не проходит на взрослые международные турниры по возрасту. На долю секунды возникли даже сомнения: может, на Европе какие-то другие правила? Но нет – скорее всего, федерация как обычно что-то серьезно перепутала. Так и оказалось.

«Она замечательная девочка, но на месяц с небольшим не подходит по возрасту. Почему включили? Там в паспорте было плохо видно дату рождения. Случилась ошибка, к сожалению», – отчитался глава ФФККР Александр Горшков, заставив множество челюстей отвиснуть. «В списке участников чемпионата России была допущена ошибка с месяцем рождения спортсменки – июнь вместо августа», – написано в пресс-релизе ФФККР.

Софья Муравьева Фото: Getty Images

Что значит плохо видно? Что значит июнь вместо августа? Чиновникам федерации простительно не знать месяц рождения фигуристки, но не знать, отбирается ли девушка с тройным акселем на Олимпиаду? Это вообще как? Если они не в курсе о таких монументных вещах – может, руководству ФФККР пора обновиться?

Судьи нарушили правила, оценивая Щербакову и Трусову

Речь не о надбавках, которых слишком много или мало, и не о ребрах и недокрутах, которые не заметили. Все перечисленное – субъективизм, который не опротестовать, но в двух случаях арбитры действительно нарушили правила ISU. Судья Алексей Двойников из Нижегородской области ошибся при выставлении компонентов за произвольную программу, поставив Анне и Александре по 9,75 балла за перфоманс и интерпретацию музыки.

Проблема в том, что оценка за любой из компонентов не может превышать 9,50, если в прокате была допущена грубая ошибка. Щербакова упала с четверного флипа, Трусова – с четверного тулупа.

«То, что судья поставил балл 9,75 за представление и интерпретацию музыки Трусовой и Щербаковой, а не 9,5 – это все незначительные детали. Это мелочь и сугубо технический вопрос. Мало ли, кто что поставил, все равно судей на соревнованиях сидит декять человек. Не вижу ничего страшного. Это никак не повлияло на результат чемпионата России.

Протоколы – это технические дела, а в сборную все равно бы попали те, кто сейчас отобрался. Можно подходить к каждому судье и задавать вопросы, почему они поставили 9,75 или 9,8. Судейство – это внутренний процесс», – очень странно отговорился почетный президент ФФККР Валентин Писеев.

Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова Фото: Getty Images

«В международных правилах это положение есть, но это не правило, а коммюнике ISU, такая добавка к правилам. В принципе она может носить рекомендательный характер. Не надо нарушать положений, но тут Двойников действительно ошибся, но незначительно: поставил 9,75, а 9,5 уже имел право ставить.

В коммюнике ISU содержатся такие указания, но раз арбитр не обратил на это внимание, коллегия судей, видимо, это учтет. Но, честно, кардинально эти 0,25 ничего не меняют: результаты соревнований изменился бы на какие-то десятые, но места не поменялись бы даже в произвольной. Между девушками достаточно большие разрывы по баллам», – заявил вице-президент ISU Александр Лакерник.

Ошибка действительно ни на что не повлияла – самая низкая и самая высокая оценки в любом случае отбрасываются. Но это очередная халатность в списке, показывающая, как невнимательно относятся к своей работе специалисты в русской фигурке.

Судья из «Хрустального» оценивала Дэвис и Смолкина

Еще одно действие поперек правил медиа заметили после турнира, изучая судейские списки. Выяснилась, что на соревнованиях по танцам на льду в судейской панели заседала Майра Абасова, представляющая «Хрустальный». Именно в танцах вице-чемпионами России стали Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, и ее партнер Глеб Смолкин. «Милохин лучше катит», – пишут в соцсетях о Диане возмущенные болельщики

Согласно кодексу этики судей, к Абасовой есть вопросы. «При назначении в качестве Спортивного судьи для обслуживания конкретных соревнований Спортивный судья обязан заявить о наличии (или возможности наличия) у него личной заинтересованности (наличие родственных связей с выступающими спортсменами, тренерами, отношения тренер – ученик и т. д.), которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение предусмотренных Правилами проведения соревнований обязанностей», – гласит статья 11. Для урегулирования ситуации судьи должны «принимать меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов».

Абасова выставила Дэвис и Смолкину более высокие оценки, чем они получили в итоге, и наращивала их отрыв от преследователей: 6,4 балла по итогам ритм-танца (4,6 в итоге), 10,1 – в произвольном (5,9 в итоге – разница почти в два раза). Это действительно конфликт интересов – наверняка обеспечить участие Дианы и Глеба в Олимпиаде можно было менее топорным способом.

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