Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал судейство на чемпионате Россиии и отреагировал на слова Рената Лайшева, который заявил, что выступления Туктамышевой и Щербаковой – не дело Плющенко.

«Я действительно рад, что я как начинающий тренер с четырехлетним опытом со своей спортсменкой, как там некоторые говорят, ноунеймом, Соней Муравьевой, потрясающе катавшейся и сделавшей три акселя три с половиной, обыграл в одну калитку действующую чемпионку мира, которая не сделала ни одного ультра-си ни в короткой, ни в произвольной программе. Упала с четверного флипа и также допустила ошибку на каскаде. При этом получила в компонентах 9,75! Хорошо, хоть не 10.

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Я радуюсь, что не только мой штаб обыграл ее, но и Софья Самоделкина с тем же акселем три с половиной и тремя четверными, это штаб Сергея Давыдова. Анна проиграла и Лизе Туктамышевой с двумя трикселями, то есть штабу Алексея Николаевича Мишина. И даже Аделии Петросян с двумя четверными риттбергерами из их же штаба. Весь мир сбился со счета и не может понять, откуда там такие баллы. Если мы теперь даем баллы за титулы, то у Туктамышевой их не меньше, так же, как и желания поехать на Олимпийские игры. Если все промолчали, то это не значит, что все проглотили.

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Я-то радуюсь и смотрю на него [Лайшева] как на сказочника. Ну хоть тут-то промолчи! Четыре девочки вынесли чемпионку мира. Четыре! Камон, как говорится. При всем уважении к Ане, откатать контент четырехлетней давности и выиграть у Самоделкиной с тремя квадами и трикселем при ее чистых прокатах... Так что передайте Лайшеву, что я радуюсь, да, это он очень правильно заметил. Молодец! Все и все понимают, думаю, и он тоже, как главный специалист-самбист фигурного катания», – сказал Плющенко.

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