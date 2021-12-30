Конец 2021-го в спорте очень напоминает март 2020-го, когда мир только узнал об опасности коронавируса, а соревнования стали отменять или переносить друг за другом. Сейчас ковид потряс АПЛ, друг за другом заболевают в Австралии теннисисты, а в Канаде из-за обилия положительных тестов был досрочно завершен молодежный чемпионат мира по хоккею.

Чуть более чем через месяц запланировано открытие Олимпийских игр в Пекине – а Китай не проводил никаких соревнований с начала пандемии. Поэтому возникают разумные опасения за Олимпиаду – она рискует быть перенесенной на год вперед, как было с летней. А за год может многое измениться, и главный для этого вид – фигурное катание. Особенно женское одиночное. Особенно в России.

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«Просто молюсь, чтобы Игры перенесли на 2023 год! – крик души 14-летней Софьи Самоделкиной из ЦСКА, которая на взрослом чемпионате России заняла пятое место. – Да я молитвы по ночам читаю, чтоб это случилось! Просто я так думаю: «Блин, следующая Олимпиада в 2026 году. Это мне будет 17-18 лет. Ну какие могут быть пять четверных в этом возрасте, ну серьезно!»

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Есть пример Саши Трусовой – на прокатах пять четверных собрала. Аня Щербакова три собирала. Но у каждого какой-то свой источник мотивации. У Саши, к примеру, есть цель – Олимпиада, и она к ней идет. И она понимала, что даже если эта Олимпиада будет единственной, она на нее точно попадает. А я годом не вышла. И из-за этого еще один цикл, еще четыре года через это проходить… В таком случае у меня будет другая цель – просто стать известной, чтобы меня знали.

Софья Самоделкина Фото: Getty Images

Каждый день об этом думаю! Когда перенесли финал Гран-при, я думала: «Ну пожалуйста, давайте еще и Олимпиаду подвинем, и тогда просто вся моя жизнь сложится!» Конечно, я ничего не имею против девочек, которые сейчас борются за Олимпиаду. Это чисто мое желание. Хотя в 2023 году на Олимпиаду по возрасту смогут пройти и другие девочки. В общем, давай лучше сразу рассчитывать на 2026 год. Но если ее все-таки перенесут на 2023-й... Тогда это будет просто судьба! Мне кажется, это будет мой единственный шанс. Если я узнаю, что в Олимпиада будет в 2023-м, я с катка просто не выйду. Сутками буду тут жить!»

Для Самоделкиной, которая не вышла годом, перенос Олимпиады действительно станет лучшим шансом и величайшей удачей. На чемпионате России она исполнила тройной аксель в произвольной программе, четверной лутц и два четверных сальхова – в произвольной. На тренировках прыгает все виды четверных (кроме акселя).

Помимо нее, во взрослые в сезоне-2022/23 выходят:

Софья Муравьева (тренируется у Евгения Плющенко, владеет тройным акселем, тренирует четверные тулуп и сальхов),

Аделия Петросян (тренируется у Этери Тутберидзе, владеет четверными риттбергером и тулупом),

Анастасия Зинина (тренируется у Евгения Плющенко, владеет четверным тулупом).

Этот квартет способен создать множество проблем если не Камиле Валиевой, то совершенно точно – Анне Щербаковой, Александре Трусовой и другим более старшим ученицам Тутберидзе. Лизу Туктамышеву выносим за скобки – ее возможности простираются за грань. Но судьи на чемпионате России уже делали все, чтобы сохранить старших фигуристок Этери от посягательства дерзких юниорок. Ведь и Самоделкина, и Петросян заслуживали бронзу куда больше Щербаковой

Аделия Петросян и Камила Валиева Фото: Getty Images

«Получается, что Петросян и Самоделкина почему-то с тремя четверными оказались за тройкой призеров. Это было очень нечестно по отношению к юниоркам. Я за то, чтобы на чемпионате России был спортивный принцип. Считаю, что на третьем месте должна была быть Самоделкина. Она рыдала вечером, билась головой об стену. Как можно сделать три четверных прыжка и не оказаться в тройке? Как можно так крылья обрезать спортсменам и тренерам?» – возмущалась олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Смогут ли судьи придержать следующее поколение фигуристок и в будущем году – вопрос. Но будет неудивительно, если Олимпиаду действительно перенесут на год вперед. Трусова, Щербакова и Косторная – чертовски невезучие фигуристки, у которых коронавирус отобрал шансы на отмененные ЧМ-2020, Европу-2021 и не только . Почему бы к этому списку не прибавить Олимпийские игры?

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