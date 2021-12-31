Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о травмах в группе Этери Тутберидзе. Три члена женской сборной России, Дарья Усачева, Александра Трусова и Алена Косторная, получили повреждения в нынешнем сезоне.

«Углубленное медобследование показывает, что можно, а что нельзя, в каком состоянии человек находится. Да, нагрузки в фигурном катании колоссальны. Помимо того что идет большая нагрузка на ноги и спину, тренироваться приходится на льду. У Этери Тутберидзе в «Хрустальном» огромный поток, жесткий режим конкуренции и при этом супермотивация, ведь спортсмены, которые попадают в ее группу, максималисты. Конечно, в какой-то момент здоровье уже перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат. Да, об этом можно спорить, но на самом деле так почти в любом виде спорта», – сказал Матыцин.

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