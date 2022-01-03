Олимпийская чемпионка Алина Загитова дала большое интервью, в котором рассказала об эмоциях от чемпионата России без своего участия, о хейтерах, о воспоминаниях от Олимпиады и многом другом.

О чемпионате России

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На этом чемпионате я была в другой роли, вне льда, в совершенно новом для себя амплуа – брала комментарии у спортсменов для Первого канала. Я к этому серьезно готовилась, заранее прочитала, пересмотрела все интервью наших танцоров, написала для себя тексты про Никиту [Кацалапова] с Викой [Синициной], Сашу [Степанову] с Ваней [Букиным], так как начала работать не с первого, а со второго дня чемпионата. Я люблю быть подготовленной. Но этого не понадобилось, так как нужно было задавать вопросы одиночникам. Но ничего страшного. Я поняла, в такой работе многое непредсказуемо, все может быстро меняться, и распланировать все невозможно. Но если ты понимаешь суть того, о чем спрашиваешь, то надо говорить от души. Я поняла, что быть журналистом, это все время интересоваться, следить за тем, что происходит. Быть в теме – это самое важное, поэтому профессия журналиста сложная очень.

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Алина Загитова Фото: Imago

О конкуренции в женском катании

Я смотрела, как девочки готовятся. Это было достаточно напряженно. Точно. Но я в этот момент выдохнула, поняла – самое главное, что не я на льду, что у меня есть что-то другое, потому что я не представляю, каково им сейчас. Конкуренция стала намного выше, и, как говорится, выживает и побеждает сильнейший. Поэтому я смотрела с некоторой ностальгией, потому что четыре года назад здесь же выиграла чемпионат. Но хотя я сама не выступала сейчас, нервничала так же, потому что прошла через все это перед Олимпиадой в Корее и знаю, понимаю все эти чувства, когда ты выходишь на лед. Это невозможно забыть совершенно. Никак. Поэтому я понимала, что девочки чувствуют в этот момент.

О дружбе с Валиевой

Мы с Камилой – да, как-то так сдружились. Когда я прихожу на утренние тренировки, в раздевалке она сидит напротив меня. Вечером у меня не всегда получается потренироваться, есть какие-то другие дела. Мы с Камилой общаемся. На показательных я ей наклейки помогала делать на лице. Не знаю, мне приятно, когда у меня спрашивают совета. Всегда приятно, когда можешь передать какие-то свои знания, опыт, но, конечно, не все.

О продолжении карьеры

Пока не объявляла о завершении спортивной карьеры? Нет, конечно. Но на таких соревнованиях, как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы. Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов.

Алина Загитова Фото: Getty Images

Об Олимпиаде

Раньше пересматривала выступления много раз, сейчас почему-то нет. Слишком много ностальгии. А раньше, когда смотрела, думала – вау, так круто! Когда после Олимпийских игр меня спрашивали о моих эмоциях… Да я просто очень много работала. И только сейчас, спустя время, понимаю, какими были эмоции и через что прошла. Я не могла в полной мере радоваться… Моя мама приехала на Олимпиаду, я знала, где она сидит на трибуне, и это мне очень помогало. Я выходила на лед с совершенно холодной головой. Но перед этим были очень сложные тренировки. Потом еще перед короткой программой меня забрали на допинг, и я пропустила тренировку, из-за чего занервничала…

Знаете, перед произвольной мне приснился сон, что я выигрываю Олимпийские игры. И представляете, я просыпаюсь и понимаю, что произвольная еще только будет… И было такое чувство, как в детстве, когда снится сон, что у тебя крылья за спиной и летаешь, а просыпаешься и… Но сон оказался пророческим. Серебряную медаль, которую мы завоевали в команде, я специально положила в карман куртки, чтобы она всегда была со мной, потому что мне тогда казалось, это что-то нереальное, и эта медаль для меня много значила. А свою олимпийскую медаль, точно не помню, кажется, положила под подушку. Спать с медалью было не очень удобно.

Как изменилась жизнь после Олимпиады

Никак. Просто было много внимания, ощущалось некое давление со стороны прессы и людей, которые пишут в инстаграме, соцсетях… Это сильно отвлекает. Ты не можешь уже тренироваться с холодной головой и с холодной головой выходить на соревнования. Куча эмоций. Утром идти на тренировку, а ты ничего не можешь делать. В принципе, те же тренировки, но это было сложно для меня.

Этери Тутберидзе, Алина Загитова, Евгения Медведева, Олимпиада-2018 Фото: Getty Images

О самом сложном моменте в карьере

После чемпионата мира-2018. После Милана мне было очень плохо. Расстроилась сильно. В чем нашла мотивацию? Тут как раз родители и мама, в первую очередь, сказали, что надо все доводить до конца. Мама даже на тренировках всегда так говорила: тебе нужно потренироваться еще, сходить на растяжку. Хотя можно было сразу пойти домой, потому что поздно. Но она – нет, говорила, это нужно сделать, и, наверное, эту черту характера мне передала.

О хейте фанатов

Я думаю, многие сталкиваются с хейтом, буллингом в школе, на работе, и когда люди видят, что не одиноки, то, возможно, мои слова им в чем-то помогут. Меня, если честно, разозлила реакция некоторых зрителей во время «Ледникового периода». Что бы я ни надела, всем невозможно угодить. То писали, что ты руки открываешь? Выхожу в платье с рукавами, зачем закрываешь?

Или фанаты мои и Жени Медведевой пишут друг другу какие-то гадости. Но я много раз говорила: «Ребята, давайте жить дружно». Если что-то не нравится, почему не подойти ко мне и не сказать прямо в лицо? Они же сидят на трибунах, почему не спуститься, не подойти, я же тут, рядом, у бортика. Пусть скажут.

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