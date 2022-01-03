Журналистка Елена Вайцеховская высказалась о форме двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который выступил в ледовом спектакле «Щелкунчик». По мнению Вайцеховской, 39-летний фигурист мог бы достойно представить Россию на командных соревнованиях Олимпийских игр 2022 года.

«Евгений Плющенко и Эммануэль Сандю хороши в новогоднем ледовом «Щелкунчике» необычайно. Не говоря уже о том, что, применительно к Плющенко, нельзя неизвестно уже в какой раз не задуматься: на фоне подавляющего большинства нынешних российских одиночников Евгений выглядит вполне конкурентоспособным и уж точно способным откатать короткую программу в командном олимпийском турнире. И за него не было бы стыдно», – написала Вайцеховская.

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