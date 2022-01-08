Восьмой сезон «Ледникового периода» подошел к концу – официально стали известны победители и проигравшие. Самая звездная пара турнира, тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева, победить не смогли – они заняли только третье место. В финале они выступили с номером под песню Up Funk, по ходу сезона пара уже получала за него 12 баллов. В этот раз не повезло – Милохин допустил ошибку, упав на лед перед судьями.
Помимо пары Милохин-Медведева третье место также заняли пара Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева, и пара Александра Энберта и Агаты Муцениеце.
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Победу в шоу одержали фавориты – Татьяна Волосожар и Федор Федотов. В финале они исполнили танец под «Магнолию» Александра Вертинского.
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Даня Милохин честно рассказывал, как ему работалось с Евгенией Медведевой.
Почему про пару ММ здесь написано больше, чем про Волосожар и Федотова? Потому что Женя и Даня – классные.
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