Генеральный продюсер и режиссер-постановщик «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал о подробностях поцелуя Евгении Медведевой и Дани Милохина. Он заявил, что поцелуй был прописан в сценарии, а участники были только артистами.
«Даня и Женя – замечательные ребята, которых я очень полюбил в работе. Даня открылся для меня с другой стороны. Очень надеюсь, что мне удалось открыть его с другой стороны и для всей страны. В начале шоу был определенный скепсис — меня критиковали, мол, как я мог поставить Женю Медведеву в паре с Даней Милохиным. Правда, потом многие честно признавались, что эта пара стала сенсацией, и это действительно так. Если говорить о высказывании Жени и Дани о поцелуе, то все это можно воспринимать в контексте юмора. Мы творили, придумывали. Ребята были артистами и ставили себе задачу поцеловаться, потому что таков был сценарий. Они четко ему следовали», – сказал Авербух.
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Да, в одном из выпусков Медведева и Милохин поцеловались. Как это было?
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Да и вообще они классные – именно Женя и Даня тащат «Ледниковый период» в плане популярности на фоне остальных участников.
Источник: Starhit
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