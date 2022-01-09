Генеральный продюсер и режиссер-постановщик «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал о подробностях поцелуя Евгении Медведевой и Дани Милохина. Он заявил, что поцелуй был прописан в сценарии, а участники были только артистами.

«Даня и Женя – замечательные ребята, которых я очень полюбил в работе. Даня открылся для меня с другой стороны. Очень надеюсь, что мне удалось открыть его с другой стороны и для всей страны. В начале шоу был определенный скепсис — меня критиковали, мол, как я мог поставить Женю Медведеву в паре с Даней Милохиным. Правда, потом многие честно признавались, что эта пара стала сенсацией, и это действительно так. Если говорить о высказывании Жени и Дани о поцелуе, то все это можно воспринимать в контексте юмора. Мы творили, придумывали. Ребята были артистами и ставили себе задачу поцеловаться, потому что таков был сценарий. Они четко ему следовали», – сказал Авербух.

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Источник: Starhit

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