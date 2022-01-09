Фигурист Артур Дмитриев, ранее выступавший за сборную России, попытался выполнить четверной аксель на чемпионате в США. Данный элемент считается очень сложным – в официальных соревнованиях успешно его не выполнял никто, хотя некоторые пытались – не так давно японский фигурист Юдзуру Ханю пытался это сделать. Не вышло.
У Дмитриева тоже – его четверной аксель закончился недокрутом и степ-аутом. По итогу стоимость прыжка была понижена до тройного.
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Вот так четверной аксель пытался приземлить Ханю – безуспешно.
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На тренировке у японца получалось гораздо лучше.
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