В августе Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявление о трансгендерной политике в фигурном катании. Несколько месяцев спустя в преддверии зимней Олимпиады релиз выкатил и МОК – о том, что атлет волен выступать в той гендерной категории, в которой ему лучше (да, это дословно).

Основные опасения допуска в мировой спорт трансгендеров – вред для женского спорта. В конце 2021-го в США разбирали кейс трансгендерной пловчихи Лии Томас: после смены пола бывший мужчина опередил ближайшую соперницу на 14 секунд в заплыве на 500 метров.

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Разумеется, официальная позиция России – недопуск трансгендеров на соревнования. Во время летних Игр государственные медиа от души прошлись по трансгендерной тяжелоатлетке Лорел Хаббард – чего только стоил перфоманс от ведущего Первого канала Антона Кузичева, который надел парик, чтобы высмеять не только спортсменку-трансгендера, но и атлетов нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Все комментарии российских спикеров о допуске трансгендеров в фигурное катание свелись к предсказуемой картине в виде рандомного «мужика в платье», который будет соревноваться с российскими 15-летними фигуристками, демонстрировать присущие женщинам движения и параллельно исполнять четверные прыжки.

«Ну нельзя же так, это безобразие какое-то. Это приведет к концу фигурного катания. На фоне массового прихода трансгендеров в спорт нужно задуматься о том, чтобы создать специальные Олимпийские игры для извращенцев. Гомосячие игры с шестью разноцветными кольцами. Чтобы все извращенцы, трансгендеры, трансформеры и небинарные асексуалы играли в свои игры и сражались между собой. Но чтобы все это происходило в клетках где-нибудь в Африке, чтобы мы этого не видели», – высказался Виталий Милонов из Госдумы РФ.

«Меня передергивает, когда я слышу слово «трансгендер» в контексте фигурного катания. Не поддерживаю политику ISU в этом вопросе. Считаю, что все должны быть на своих местах. Я за четкую работы природы: мужчины соревнуются с мужчинами, а женщины – с женщинами. Другого просто не может быть», – заявил глава «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Не совсем понятно, как в фигурном катании хотят реализовать трансгендерный переход – есть много нюансов, которые невозможно изменить. Например, если даже мужчина станет женщиной, он от этого не станет кататься эстетично и красиво. Представьте на одном соревновании наших девчонок-красоток, малышек и переделанного мужчину-трансгендера.

Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова Фото: Getty Images

Это будет совершенно неконкурентная среда. Судей надо будет заставлять ставить трансгендерам оценки выше только за то, что он трансгендер и ему сложнее даются элементы артистизма и техники. Это будет беспредел, возникнет обратная дискриминация», – бомбанула олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова.

Корректнее и правильнее всех высказалась Татьяна Тарасова. «Уже в разных видах спорта приняли подобные решения. Они есть, и они будут жить, как и все люди, поэтому будут участвовать в соревнованиях, на заводах работать. Если они будут занимать высокие места, то, конечно, они будут ездить. Как это отразится на фигурном катании? Да никак».

Мнение Татьяны Анатольевны – самое выдержанное и менее резкое. На данный момент действительно ничего не изменится, потому что в фигурку не рвется очередь из трансгендеров. Последняя громкая новость – то, что американский парник Тимоти Ледюк станет первой небинарной персоной в истории зимних Олимпиад, но это не совсем о трансгендерности. Ничего действительно не произойдет – спортсмен просто выступит в Пекине в паре с Эшли Кейн-Гриббл. Возможно, получит медаль в командном турнире. Но это никак не отразится на фигурном катании – пусть даже российский тренер Александр Жулин уже употребил слово «урод», отвечая на вопрос о Ледюке.

Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк Фото: Imago

Переживая за то, что «переделанный мужчина-трансгендер» будет кататься на одном льду с «нашими девчонками-красотками, малышками», в России забыли о вероятности обратного перехода. А уровень российского женского катания неуловимо растет. Камила Валиева перебила результат победителя у мужчин на московском этапе Гран-при, а на чемпионате России проиграла золотому медалисту Марку Кондратюку 0,89 балла, серебряному Михаилу Коляде – 0,22. Учитывая, что женские компоненты считаются по более низкому коэффициенту.

Так может, бояться прихода на лед «переделанного мужчины» нужно не девушкам? Может, это парням стоит опасаться, что конкурировать с ними придут стабильно штампующие четверные девчонки? В порядке общего бреда, не называя фамилий и ни к чему не призывая, становится ясно, что фигуристка с несколькими четверными и/или тройным акселем вполне могла бы поспорить за олимпийскую медаль в мужской одиночке. Требования к программам не отличаются ничем, кроме искусственного запрета четверных в короткой программе у женщин.

Вероятно ли такое в теории?

На ОИ-2022, конечно, уже нет – но в отрыве от реальности, если бы было время и желание, правила вполне это позволяют. В заявлении ISU говорится:

«Тот, кто переходит из женской категории в мужскую, имеет право участвовать в мужских соревнованиях без ограничений при условии, что ему будет дано письменное подтверждение от ISU о том, что его гендерная идентичность является мужской. Трансгендерный фигурист, сменивший женскую категорию на мужскую, не имеет права участвовать в женских соревнованиях после гормональной терапии».

Коньки для фигурного катания Фото: Getty Images

А это – рекомендации МОК: «Спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше». В МОК советуют не заставлять спортсменов проходить необязательные медицинские процедуры и считает, что нельзя подвергать атлета гинекологическим обследованиям, которые направлены на определение физического пола.

Загвоздка – только в гормональной терапии. Мужчинам при переходе в женскую категорию необходимо снизить уровень тестостерона до определенного уровня, но в обратном случае про медицинские требования ничего не говорится. Наоборот – присутствует фраза «без ограничений».

Что думают о соревнованиях с мужчинами фигуристки?

Крупных соревнований в формате «битва полов» еще не было, но в ковидный сезон-2020/21, когда вся международная фигурка встала на паузу, в России провели Кубок Первого канала. Начали с прыжкового турнира – женская команда соревновалась с мужской. Валиева, Трусова, Щербакова и Туктамышева выиграли у Коляды, Алиева, Игнатова и Мозалева.

«Нет, ха-ха. Мне нравится в своей категории. У мужчин больше мышц, им проще даются тройные аксели и четверные. Мы делаем эти прыжки по-разному», – так Валиева ответила на вопрос о соревнованиях с мужчинами.

Зато Александра Трусова в ноябре 2019-го заявила: «Я хочу. Можно посоревноваться с мужчинами в их категории, потому что у них можно исполнять четверной прыжок в короткой программе».

Александра Трусова Фото: Getty Images

Трансгендерные переходы – непростая тема, которая в фигурном катании точно не станет повально массовой. Но было бы интересно посмотреть соревнования Валиевой и Ханю, Трусовой и Чена – с четверными в короткой программе и единой компонентной шкалой. Без привязки к теме трансгендерности.

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