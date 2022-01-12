Во время разбора декораций ледового шоу «Лебединое озеро» погиб рабочий.
Трагедия произошла 9 января в московском спорткомплексе «Мегаспорт». На мужчину упала часть декорации. Продюсером «Лебединого озера» выступает олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Шоу проходило в Москве с 25 декабря по 8 января.
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Источник: «Фонтанка».
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