Федерация фигурного катания США разместила в инстаграме пост в поддержку небинарного фигуриста Тимоти Ледюка, выступающего в парном катании с Эшли Кейн-Гриббл.

«Мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество и осуждаем разжигание ненависти по отношению к любому члену нашей команды. Мы гордимся Тимоти Ледюком, который первым открыто заявил о своей небинарности. Этот поступок фигуриста, как представителя олимпийской сборной США, будет оказывать положительное влияние», – сказано в заявлении.

Ad

Чемпионат Европы «Грибы» в фигурном катании. Что это такое и откуда взялось? ЧАС НАЗАД

Ранее серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал участие Ледюка на Играх в Пекине. «Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу», – сказал он.

Чемпионат Европы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу с мировым рекордом 13 ЧАСОВ НАЗАД