Олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой Дмитрий Соловьев рассказал о состоянии здоровья. По его словам, избиение в Москве оставило неприятные последствия, в том числе связанные с речью.

«Хочу ответить на многочисленные сообщения с вопросами по поводу моего здоровья. Спасибо, дорогие друзья, я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые также входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на Ваши сообщения и комментарии. По возможности читаю, мне очень приятно. Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь», – написал фигурист.

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Напомним, что Соловьев был избит в Москве в ночь на 21 декабря после того, как заступился за свою девушку – двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Его госпитализировали в Боткинскую больницу с травмами головы. 28 декабря он выписался из стационара.

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