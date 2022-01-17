Российские фигуристы получили олимпийскую экипировку на Олимпиаду-2022 в Пекине.
Комплект формы уже забрали Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Также свой комплект получила Елизавета Туктамышева, которая единственная среди всех перечисленных спортсменов числилась в заявке сборной России как запасная.
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Состав российских фигуристов на ОИ-2022 пока не объявлен, зато известно, кто представит в Пекине сборную России по биатлону.
Источник: «Матч ТВ».
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