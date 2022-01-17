Российские фигуристы получили олимпийскую экипировку на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Комплект формы уже забрали Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Также свой комплект получила Елизавета Туктамышева, которая единственная среди всех перечисленных спортсменов числилась в заявке сборной России как запасная.

Ad

Чемпионат Европы Ни Тутберидзе, ни Плющенко не помогли Трусовой. Нужен ли ей тренер? ВЧЕРА В 22:10

Чемпионат Европы Валиева – чемпионка Европы, у Щербаковой – серебро, Трусова – 3-я ВЧЕРА В 20:28