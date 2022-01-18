Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию пройдет с 20 по 23 января 2022 года в Таллине. В турнире принимают участие фигуристы не из Европы. Планировалось, что соревнования пройдут в Китае, но из-за пандемии их пенесли в Эстонию.

Все участники

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В чемпионате четырех континентов выступят фигуристы из 12 стран – семь из Азии, три из Америки и две из Океании. Это Австралия, Канада, Китайский Тайбэй, Гонконг, Индия, Япония, Казахстан, Южная Корея, Мексика, Новая Зеландия, Филлиппины и США.

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Главные звезды

Из самых заметных имен можно назвать канадскую олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях Габриэль Дейлман. В составе сборной Кореи выделяются Ю Ён, которая владеет тройным акселем и дважды занимала третье место на этапах Гран-при, а также Джунхван Ча, единственный одиночник на турнире, входящий в мировой топ.

Сборная США взяла на чемпионат Камдена Пулкинен – несколько лет назад он пробовал четверной аксель. Сборная Казахстана под руководством русского победителя этапа Гран-при Сергея Воронова будет представлена двумя талантливыми юниорами: Михаилом Шайдоровым и Диясом Жиренбаевым. А сборная Японии в танцах выставила пару Кана Мурамото/Дайсуке Такахаси. Дайсуке – чемпион мира-2010 и бронзовый призер Ванкувера в одиночных соревнованиях.

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Расписание

20 января

11:10 (мск): танцы на льду, ритм-танец

13:45 (мск): пары, короткая программа

16:30 (мск): женщины, короткая программа

21 января

11:00 (мск): мужчины, короткая программа

16:50 (мск): танцы на льду, произвольный танец

22 января

11:20 (мск): женщины, произвольная программа

17:35 (мск): пары, произвольная программа

23 января

10:20 (мск): мужчины, произвольная программа

16:30 (мск): показательные выступления

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