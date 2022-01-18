Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию пройдет с 20 по 23 января 2022 года в Таллине. В турнире принимают участие фигуристы не из Европы. Планировалось, что соревнования пройдут в Китае, но из-за пандемии их пенесли в Эстонию.
Все участники
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В чемпионате четырех континентов выступят фигуристы из 12 стран – семь из Азии, три из Америки и две из Океании. Это Австралия, Канада, Китайский Тайбэй, Гонконг, Индия, Япония, Казахстан, Южная Корея, Мексика, Новая Зеландия, Филлиппины и США.
Beijing 2022
Кто без золота и кого еще менять? Страсти командника на Играх
Главные звезды
Из самых заметных имен можно назвать канадскую олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях Габриэль Дейлман. В составе сборной Кореи выделяются Ю Ён, которая владеет тройным акселем и дважды занимала третье место на этапах Гран-при, а также Джунхван Ча, единственный одиночник на турнире, входящий в мировой топ.
Сборная США взяла на чемпионат Камдена Пулкинен – несколько лет назад он пробовал четверной аксель. Сборная Казахстана под руководством русского победителя этапа Гран-при Сергея Воронова будет представлена двумя талантливыми юниорами: Михаилом Шайдоровым и Диясом Жиренбаевым. А сборная Японии в танцах выставила пару Кана Мурамото/Дайсуке Такахаси. Дайсуке – чемпион мира-2010 и бронзовый призер Ванкувера в одиночных соревнованиях.
Как смотреть на Eurosport
Посмотреть турнир можно на сайте и в приложении Eurosport только на территории России. Хороший повод приобрести подписку по сниженной цене – 149 рублей в месяц. А можно купить годовую подписку еще дешевле: 12 месяцев подписки по цене восьми.
Расписание
20 января
- 11:10 (мск): танцы на льду, ритм-танец
- 13:45 (мск): пары, короткая программа
- 16:30 (мск): женщины, короткая программа
21 января
- 11:00 (мск): мужчины, короткая программа
- 16:50 (мск): танцы на льду, произвольный танец
22 января
- 11:20 (мск): женщины, произвольная программа
- 17:35 (мск): пары, произвольная программа
23 января
- 10:20 (мск): мужчины, произвольная программа
- 16:30 (мск): показательные выступления
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