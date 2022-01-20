26-летняя российская фигуристка Валерия Старыгина, выступающая в танцах на льду с Иваном Волобуевым, дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба РУСАДА.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсменку Старыгину Валерию (вид спорта – фигурное катание) на 2 года за нарушение п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 18 января 2022 года» – говорится на сайте агентства.

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