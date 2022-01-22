Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Александр Жулин, в настоящее время работающий тренером, высказался о шоу «Ледниковый период», в котором артисты и другие известные люди встают в пару с профессиональными фигуристами.

«Ледовые шоу на Первом канале созданы ради красивой картинки. Но далеких от фигурного катания девушек, которых туда приглашают, я зову просто: мешки. Потому что в 20-25-30 лет учиться кататься на коньках – это безумно сложно. Тут же проявляются и сутулость, и все изъяны.

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Я десять лет проработал в «Ледниковом периоде» и видел там много женщин, которых обожал в кино, но которые выходили на лед и превращались просто в уродов. И сразу вся моя любовь к этим людям на экране куда-то уходит. Просто каждый должен заниматься своим делом! А если кому-то не дается, то и не надо, иначе происходит подмена. Лишь единицам дано из обычной жизни выйти на лед и показать, что это красиво.

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Сложнее всего было работать с Ингеборгой Дапкунайте. Она не могла кататься по прямой. Я поражался этому и кричал: «Ты настолько тупая, что не можешь ехать прямо?!» А она ехала либо влево, либо вправо, – пооткровенничал Жулин, добавив, что способные актрисы все же были. – Это Чулпан Хаматова, хотя и очень сомневаюсь, что она никогда прежде не каталась, поскольку все движения были отточены, это Алена Бабенко, которая до сих пор катается, Юлия Ковальчук, которая очень способная».

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