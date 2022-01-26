Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым и завершившая карьеру в 2020 году, дала интервью Eurosport.ru. В частности, она рассказала о праздновании Нового года и не сложившихся отношениях с супругом – фигуристом Денисом Ходыкиным.

– Как и где ты отметила Новый год?

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– Дома. Вообще никак не отмечала. Легла спать в восемь вечера 31 числа и проснулась 1 января выспавшаяся, довольная. Прекрасно просто. У меня было много компаний фигуристов, кто хотел тусоваться, и звали меня. Но как-то не было настроения. Это, наверное, старость приходит.

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– А муж?

– Мы не вместе праздновали Новый год. Он как раз-таки тусовался.

– Как это работает?

– Мы расстались. Еще до этапа Гран-при в России. До Ростелекома. Несколько месяцев назад. Мы продолжаем работать вместе, я продолжаю их (спортивную пару Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – Eurosport.ru) тренировать, мы продолжаем близко общаться. Но вот так произошло.

Полностью видеоинтервью появится 27 января на канале Eurosport-интервью

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