Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым и завершившая карьеру в 2020 году, дала интервью Eurosport.ru. В частности, она рассказала о ревности со стороны партнера по паре Сергея Мозгова к ее будущему мужу Денису Ходыкину. Фигуристка призналась, что не понимает, как можно вмешиваться в чужую личную жизнь и считает такое поведение странным.
– Ты говорила про бывшего мужа и Сергея (Сергей Мозгов – бывший партнер Бетины), что они были лучшими друзьями.
– Ревность во всей этой истории присутствовала. И Сережа был не в восторге, что я с Денисом начала отношения. Более того, мне наш тренер Крылова говорила это. Я пришла на тренировку, у меня был шок. В какой-то день Денис меня провожал до катка, и она ко мне подходит и говорит: «А ты можешь, пожалуйста, не встречаться с Денисом? Чтобы он не ходил с тобой. Сереже неприятно». Меня, свободолюбивого человека, так возмутило. До глубины души. Я вообще не понимала, что это такое. Как можно так нетактично лезть в чужую личную жизнь?! Странный момент для меня, до сих пор непонятный, зачем и почему.
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– А Сергей почему так говорил?
– Ну, не знаю. Нужно у Сергея спрашивать.
– Была симпатия к тебе?
– Ну, полагаю.
– Но ты разделяла всегда работа-работа, отношения-отношения?
– Можно и так сказать. У нас была очень крепкая дружба. И этого было достаточно для нашей работы. У меня были отношения с предыдущим партнером. Я знала, что это заведомо проигрышная и бесполезная история.
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